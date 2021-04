Najstarsze ślady użycia ognia przez człowieka

​W RPA odkryto jaskinię, w której znajdują się najstarsze znane nam dowody ludzkiej działalności.

Zdjęcie Wonderwerk Cave w środku / materiały prasowe

Na pustyni w RPA znajduje się jaskinia zwana Wonderwerk Cave, której nazwa w języku afrikaans oznacza "cudowną". Naukowcy zidentyfikowali ją jako potencjalnie najstarszą jaskinię na świecie z oznakami ludzkiej działalności - mowa o używaniu narzędzi i ognia.

Jaskinia położona między miastami Danielskuil i Kuruman w RPA rozciąga się na 140 metrów w głąb Wzgórz Kurumana. Nie ma w niej żadnych skamieniałości homininów, ale szczątki roślin i zwierząt, jak również artefakty archeologiczne wskazują, że było to kluczowe miejsce dla lokalnej społeczności epoki kamienia.



Artefakty w jaskini obejmują narzędzia, w tym te w stylu kultury olduwajskiej - proste narzędzia kamienne używane przez wczesnych ludzi w okresie dolnego paleolitu 2,6-1,7 mln lat temu. Autorzy badań zauważyli, że narzędzia w Afryce Południowej mogą pochodzić z tego samego okresu czasu, co skamieniałości wielu wczesnych homininów, w tym wczesnego Homo, Paranthropus i Australopithecus sediba.



- Możemy teraz powiedzieć z całą pewnością, że to nasi przodkowie 1,8 milionów lat temu stworzyli proste narzędzia kamienne, które znaleźliśmy wewnątrz Wonderwerk Cave. Jest to miejsce wyjątkowe wśród innych miejsc kultury olduwajskiej, gdyż mówimy o jaskini, a nie otwartej przestrzeni - powiedział prof. Ron Shaar z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, główny autor badań.



Zdjęcie Wonderwerk Cave - zdjęcie jaskini z zewnątrz / materiały prasowe

Fakt, że Wonderwerk nie występuje na otwartej przestrzeni, czyni go również znaczącym w datowaniu pierwszego celowego użycia ognia przez wczesnych ludzi. Podczas gdy istnieją inne przykłady potencjalnie powiązane z wczesnymi ludźmi, fakt, że są one na otwartej przestrzeni oznacza, że przyczyną mogły być pożary, a nie celowe działania człowieka.



Naukowcy byli w stanie obliczyć, że do celowego użycia ognia w jaskini doszło milion lat temu. Odkryto to na podstawie badań 2,5-metrowej warstwy osadów z jaskini. Wykorzystane próbki pochodziły z profili wydobytych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Do analizy tych próbek wykorzystano m.in. paleomagnetyzm.



- Ostrożnie usunęliśmy setki maleńkich próbek osadów ze ścian jaskini i zmierzyliśmy ich sygnał magnetyczny. Nasza analiza wykazała, że niektóre z próbek były namagnesowane na południe zamiast na północ, co jest kierunkiem dzisiejszego pola magnetycznego. Ponieważ dokładny czas zamian pola magnetycznego jest znany, dało nam to wskazówki co do wieku osadów z jaskini - dodał profesor Shaar.