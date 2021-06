​Najpotężniejszy magnes na świecie i reaktor ITER

General Atomics przygotowuje się do wysyłki pierwszego modułu Solenoidu Centralnego, najpotężniejszego magnesu na świecie. Będzie on kluczowym elementem reaktora termojądrowego ITER, jednego z najambitniejszych projektów energetycznych w historii ludzkości. Mają być w nim odtwarzane procesy fuzji jądrowej - takie same, które zachodzą we wnętrza Słońca i innych gwiazd.

Zdjęcie Solenoid Centralny / materiały prasowe

ITER to reaktor termojądrowy budowany w południowej Francji przez 35 krajów partnerskich, w tym Chiny, Indie, Japonię, Koreę, Rosję, Stany Zjednoczone i Rosję. Jego zadaniem jest wykazanie, że energia z fuzji wodorowej może być wytwarzania w sposób bezpieczny, a materiały potrzebne do zapewnienia paliwa powszechnie dostępne i opłacalne.



Budowa ITER była utrudniona przez pandemię COVID-19, ale mimo tego, reaktor udało się ukończyć w ok. 75 proc. W ciągu ostatnich 15 miesięcy do Francji zaczęły napływać różne komponenty, które po złożeniu utworzą tokamak. Aby utrzymać plazmę w jego wnętrzu, potrzebne są ogromne magnesy.



Największy z magnesów - Solenoid Centralny - będzie składał się z sześciu modułów. Ma mieć 18 metrów wysokości, 4,25 metra szerokości, a jego waga po całkowitym złożeniu wyniesie tysiąc ton. Magnes będzie wykorzystywany do generowania potężnego prądu w plazmie ITER, pomagając w kształtowaniu i kontrolowaniu reakcji fuzji jądrowej.



Zdjęcie USS George Washington - trudno uwierzyć, ale pole magnetyczne supermagnezu jest w stanie podnieść lotniskowiec / AFP

Pole magnetyczne wytwarzane przez magnes będzie na tyle duże, by unieść lotniskowiec w powietrze na wysokość blisko 2 metrów! Rdzeń Solenoidu Centralnego będzie wytwarzał pole magnetyczne o natężeniu 13 Tesli, czyli ok. 280 000 razy większe niż ziemskie pole magnetyczne. Magnes będzie musiał wytrzymać przeciążenia dwa razy większe od tych, których doświadczali astronauci podczas startu promu kosmicznego.



Testy pierwszego modułu Solenoidu Centralnego zostały zakończone na początku tego roku. W tym tygodniu zostanie on umieszczony w specjalnej ciężarówce transportowej w celu przewiezienia go do Houston, gdzie zostanie załadowany na statek płynący do południowej Francji.