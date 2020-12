Najmniejsza choinka świata. Składa się z 51 atomów

Studentka fizyki stworzyła najmniejszą w historii choinkę bożonarodzeniową. Drzewko Maury Willems jest mniej więcej wielkości helisy DNA i składa się z 51 atomów.

Zdjęcie Po lewej najmniejsza choinka świata, po prawej jej twórczyni /Twitter

Niektórym zależy, by postawić jak największą choinkę, ale inni mają aspiracje w przeciwną stronę. Jedna ze studentek fizyki stosowanej Politechniki w Delft - Maura Willems - postanowiła, że stworzy choinkę w skali nano.

Sprzęt zastosowany przez Maurę był znacznie większy niż drzewko, które przy jego użyciu stworzono. Fizyczka użyła skaningowego mikroskopu tunelowego, który może skanować pojedyncze atomy do budowy małych struktur. Robi się to dosłownie atom po atomie, bo trzeba zmierzyć indywidualne właściwości kwantowe każdego z nich.



W końcu Maura Willems stworzyła "choinkę" składającą się z 51 atomów, czyli mniej więcej wielkości nici DNA. Dla przykładu, ludzki włos jest ok. 40 000 razy szerszy.



Choinka Willems miała dokładnie 4 nm wysokości, czyli cztery milionowe części milimetra. Nie ma szansy, by dało się ją kupić, ale przy odrobinie samozaparcia, można taką zbudować w kilku laboratoriach na świecie.



