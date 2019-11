Najbardziej niegościnne miejsce na Ziemi

Okazuje się, że w źródłach hydrotermalnych wulkanu Dallol w Depresji Danakil w Etiopii nie są w stanie przetrwać żadne organizmy żywe. Nawet ekstremofile (organizmy potrafiące tolerować skrajnie ekstremalne warunki życia).

Zdjęcie W takich warunkach nic nie jest w stanie przeżyć - nawet ekstremofile /123RF/PICSEL

Ten piekielny, słony wodny świat jest uważany za najgorętsze niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Krajobraz Dallol jest poprzecinany jeziorami hiperkwasowej, hipersalinowej wody zabarwionej intensywną paletą zieleni, żółci, pomarańczy i brązu.

Z daleka wygląda bajecznie, ale gdy się podejdzie zaczyna być niebezpiecznie. Wulkan Dallol produkuje toksyczne opary, które unoszą się nad powierzchnią wody.



Ze względu na ekstremalne warunki panujące w wulkanie Dallol obszar ten od dawna fascynuje naukowców. Ekspedycja badawcza z 2016 r. miała na celu ustalenie, co - jeżeli w ogóle - jest w stanie zamieszkiwać tak nieprzyjazne, obce środowisko.



- To niesamowite, ale wrogie miejsce. Opary chloru paliły nasze drogi oddechowe. Wszelkie żyjące tutaj mikroorganizmy bedą ekstremofilami o dużym znaczeniu dla astrobiologów - powiedział Felipe Gomez z hiszpańskiego Centro de Astrobiologia, szef ekspedycji.



Wyniki ekspedycji opublikowano zaledwie kilka miesięcy temu. Naukowcy zdali relację z tego, co według nich było dowodem na istnienie nanometrowych mikroorganizmów zamieszkujących te rejony. Teraz nowe badania prowadzone przez inny zespół naukowców kwestionują to odkrycie.



- Odrzucamy ostatnie twierdzenie o występowaniu życia w źródłach hydrotermalnych w wulkanie Dallol. Czy występuje tam życie? Naszym zdaniem - nie. Twierdzenie to jest oparte na połączonych technikach molekularnych i mikroskopowych - powiedziała Jodie Belilla z University Paris-Sud we Francji.



Uczeni wykorzystali szereg metod analitycznych do zbadania próbek pobranych z czterech stref w kompleksie hydrotermalnym Dallol w latach 2016-2019. Chociaż wykryto tam obecność archeonów, prawdopodobnie stanowiły one jedynie "zanieczyszczenie".



Według najnowszych wyników badań, w systemie źródeł i jezior Dallol nie można znaleźć aktywnego, naturalnie występującego życia.



Naukowcy zidentyfikowali dwa środowiska zawierające wodę w stanie płynnym, w których życie prawdopodobnie nie mogłoby się rozwinąć - przynajmniej na Ziemi. Jednym z nich są solanki zdominowane przez magnez, które przyspieszają rozpad komórek. Drugie to pewien toksyczny poziom kombinacji hiperkwasowości i hipersalinowości.



Brak dowodów na występowanie ekstremofili w takich warunkach nie oznacza jednak, że nie byłyby one w stanie w nich przetrwać.