Najbardziej ekologiczna trumna świata

​W Holandii odbył się pierwszy pogrzeb z użyciem "żywej trumny" wykonanej z mchu i grzybów.

Zdjęcie Living Cocoon /materiały prasowe

Po miesiącach testów, w Holandii odbył się pierwszy pogrzeb z użyciem Living Cocoonn. To szybko kompostująca "żywa trumna" wykonana z mchów i grzybni.

Pomysłodawcą projektu jest Bob Hendrikx, założyciel Loop, start-upu produkującego Living Cocoon. W projekcie pomagali mu naukowcy z Uniwerystetu Technologicznego Delft.



Living Cocoon to niezwykła trumna, bo przyspiesza rozkład ciała i innych materiałów aż 5 razy w porównaniu z tradycyjnymi trumnami. Oznacza to, że czas rozkładu zwłok skraca się z ok. 10 lat do niecałych 2 lat. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu grzybni oraz związanych z nimi kolonii bakterii, które mogą szybko rozwijać się pod ziemią.



Zdaniem twórcy, Living Cocoon umożliwia ludziom "zjednoczenie z naturą". Co ciekawe, grzybnia jest w stanie zapewnić pożywienie wszystkim organizmom bytującym w jej pobliżu. To oznacza, że rozkładające się ciało wzbogaca glebę, w której spoczywa.



Loop pracuje z holenderskimi naukowcami, aby zmierzyć wpływ ludzkiego ciała na jakość gleby. Start-up wykonał już 10 trumien, a każda z nich kosztuje 1250 euro. Ostateczna cena ma spać wraz z intensyfikacją produkcji.