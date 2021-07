Nadchodzi upadek cywilizacji - naukowcy MIT przewidzieli to 50 lat temu

Model z 1972 r., nazwany World3, został stworzony przy użyciu danych empirycznych. Miał on na celu odpowiedzieć na pytanie, co się stanie, jeżeli ludzkość będzie nadal dążyć do wzrostu gospodarczego, bez względu na koszty społeczne i środowiskowe. Wynikało z niego, że bez drastycznych zmian społeczeństwo przemysłowe zmierza ku upadkowi.



- Biorąc pod uwagę nieciekawą perspektywę upadku, byłam ciekawa, które scenariusze są najbardziej zgodne z dzisiejszymi danymi empirycznymi. W końcu książka, która przedstawiała ten model świata była bestsellerem w latach 70. ubiegłego wieku, a do tej pory mielibyśmy już kilkadziesiąt lat danych empirycznych, które sprawiłyby, że porównanie miałoby sens. Jednak ku mojemu zdziwieniu nie mogłam znaleźć ostatnich prób w tym zakresie. Postanowiłam więc zrobić to sama - powiedziała Gaya Herrington, dyrektor ds. doradztwa, audytu wewnętrznego i ryzyka związanego z działalnością KPMG, autor nowego opracowania.



Badanie KPMG, opublikowane w "Yale Journal of Industrial Ecology", stwierdza, że model z 1972 r. był uderzająco zgodny ze współczesnymi danymi. Bez odpowiednich zmian, cywilizacja zmierza w kierunku upadku gospodarczego w nadchodzącej dekadzie - może to się wydarzyć już ok. 2040 roku.



W analizie Gayi Herrington zbadano dane związane z populacją, wskaźnikami płodności, śmiertelności, produkcją przemysłową, produkcją żywności, usługami, zasobami nieodnawialnymi, trwałym zanieczyszczeniem, dobrobytem człowieka oraz śladem ekologicznym.



Zdjęcie Apokaliptyczny model MIT z lat 70. coraz bardziej przypomina rzeczywistość / 123RF/PICSEL

Nie wszystko jest jeszcze stracone. Choć mamy małą szansę na zmianę trajektorii, możemy uniknąć najgorszego scenariusza.



- Świadoma zmiana trajektorii spowodowana przez społeczeństwo zwracające się ku innemu celowi niż wzrost jest wciąż możliwa. Nasza praca sugeruje, że to okno możliwości szybko się zamyka - podsumowała Gaya Herrington.