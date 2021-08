Nadchodzi przełom - paliwo z wody morskiej

Technauka

​Naukowcy z University of Central Florida zaprojektowali pierwszy na świecie materiał zdolny do efektywnego rozszczepiania wody morskiej na tlen i wodór, który może być używany jako paliwo. Jest to kolejny krok w stronę pozyskiwania paliwa wodorowego w celu walki ze zmianami klimatycznymi.

Zdjęcie Paliwo z wody morskiej - to może być przełom / 123RF/PICSEL