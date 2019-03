Na świecie jest ponad 100 000 podwodnych gór

Mimo że nasza planeta jest dosyć dobrze poznana, to pod wodą istnieje zupełnie inny świat pełen wysokich gór i głębokich dolin.

Zdjęcie Góry podwodne na dnie Oceanu Spokojnego /materiały prasowe

Naukowcy z Scripps Institution of Oceanography w Kalifornii stworzyli zaktualizowaną mapę topograficzną dna morskiego o nazwie SRTM15+V2.0. Wykorzystując nowo przetworzone dane satelitarne, można wykryć cechy charakterystyczne dna morskiego z większą dokładnością niż przy użyciu poprzednich modeli. Dzięki temu odkryto wiele nieznanych wcześniej gór podwodnych.



Dokładna liczba gór podwodnych nie jest znana, ale nowy model może zawierać szczegóły od 5000 do 10 000 nowych obiektów. Naukowcy mają nadzieję, że te badania przyczynią się do lepszego zrozumienia dna morskiego Ziemi - jednego z najmniej poznanych siedlisk biologicznych naszej planety.



"Powierzchnia Ziemi pozostaje słabiej poznana niż wielu innych planet, księżyc i asteroid. Brak wiedzy jest niekorzystny, zwłaszcza że batymetria dna morskiego ma fundamentalne znacznie w wielu aspektach nauk o Ziemi" - czytamy w raporcie naukowców.



Podwodne góry są szczególnie interesującym miejscem do badań, ponieważ stanowią dom dla dużej liczby organizmów żywych. Uważa się, że niektóre gatunki są endemiczne tylko dla jednej góry podwodnej.



Wiele z podwodnych gór to pozostałości wygasłych wulkanów. Na świecie jest co najmniej 100 000 gór podwodnych. Aż 30 000 z nich znajduje się na dnie Oceanu Spokojnego.