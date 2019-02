Na Saharze znaleziono tajemnicze kamienne monumenty

Sahara jest postrzegana jako miejsce pozbawione życia, gdzie króluje bezlitosna siła natury. Ale okazuje się, że zakątki Sahary Zachodniej są bogate w setki starożytnych kamiennych monumentów. Niektóre z nich mają nawet 10 000 lat.

Zdjęcie Tajemnicze monumenty na Saharze /materiały prasowe

W latach 2002-2009 Western Sahara Project prowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii miał na celu zgromadzenie informacji o archeologii i środowisku północno-zachodniej Sahary wokół oazy Tifariti. Znaleziono tam szereg kamiennych monumentów, które istnieją od stuleci.



Struktury występują w różnych formach i zostały zbudowane przez wiele odmiennych kultur na przestrzeni wieków. Wiele z nich wydaje się być niczym więcej jak długimi rzędami kamieni, podczas gdy inne tworzą okrągłe wzory.



Nie jest jasne, co monumenty mają oznaczać, choć większość z nich uznaje się za kopce pogrzebowe. Ta niezwykła potrzeba wyróżnienia kurhanów w środowisku jest czymś, co można znaleźć w wielu kulturach na całej planecie - od Scytów w starożytnej Syberii po Wikingów w północnej Europie. Wygląda na to, że starożytni mieszkańcy Sahary Zachodniej wiele się od nich nie różnili.



Park archeologiczny Erqueyez w Saharze Zachodniej jest domem dla setek jaskiń naznaczonych obrazami skalnymi, dokumentującymi gatunki zwierząt, takie jak gazele i antylopy, a także te, które nie występują już w tej okolicy (żyrafy, słonie czy nosorożce).



Ten region Sahary nadal pozostaje nie w pełni zbadany przez archeologów z powodu ciągłego konfliktu zbrojnego między Marokiem a Saharyjską Arabską Republiką Demokratyczną, które to roszczą sobie do niego prawa.



Zdjęcie Takich monumentów na Saharze jest całkiem sporo / materiały prasowe