Na Karaibach budzi się uśpiony wulkan

​Uśpiony wulkan na Karaibach wrócił do życia. Czy czeka nas kolejna groźna erupcja?

Zdjęcie La Soufrière /materiały prasowe Technauka Odkryto nowy najwyższy wulkan na świecie

Mieszkańcy Saint Vincent i Grenadyny, wyspiarskiego państewka na Morzu Karaibskim, w archipelagu Małych Antyli, czują się zagrożeni. To dlatego, że La Soufrière - najwyższy punkt archipelagu i uśpiony wulkan - wydaje się budzić.

Reklama

Według organizacji Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) zaobserwowano niepokojącą aktywność La Soufrière, która może świadczyć o zbliżającej się erupcji. Rząd Saint Vincent i Grenadyny, gdzie mieszka ponad 100 000 osób, podniósł poziom alarmowy do pomarańczowego. Oznacza to, że do erupcji może dojść z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny.



Ostatnia erupcja La Soufrière miała miejsce w 1979 r. Wulkan nie spowodował wtedy żadnych ofiar śmiertelnych. Wcześniejszy wybuch - w 1920 r. - przyczynił się do śmierci ponad 1600 osób.



Niedawno władze pobliskiej karaibskiej wyspy Martyniki ogłosiły żółty alarm z powodu wzmożonej aktywności sejsmicznej pod Montagne Pelée. Wulkan ten również wybuchł w 1902 r. i doprowadził do śmierci prawie 30 000 osób.



Rosnąca aktywność wulkaniczna na Karaibach jest niepokojąca i wymaga stałego monitorowania.