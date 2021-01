Na Antarktydzie znaleziono minerał występujący na Marsie

Naukowcy wiercący ponad 1,6 km w głąb antarktycznego lodu odkryli minerał, który jest rzadki na naszej planecie, ale w dużych ilościach można go znaleźć na Marsie. Mowa o żółto-brązowym jarosycie.

Zdjęcie Na Antarktydzie znaleziono jarosyt /123RF/PICSEL

Jarosyt to minerał powstający w złożach rud poprzez utlenianie siarczków żelaza. Wymaga zarówno wody, jak i warunków kwasowych, które są teraz trudne do znalezienia na Marsie. Minerał został po raz pierwszy odkryty na Czerwonej Planecie przez łazik Opportunity w 2004 r. i od tego czasu stał się wyjątkowo powszechny.



Niektórzy teoretyzowali, że kiedy lód pokrył planetę miliardy lat temu, pył zawierający wymagane minerały - żelazo, siarczany i potas - mógł zostać uwięziony wewnątrz.



- Na Marsie wszystko jest pokryte pyłem. Ale podczas gdy lód mógł zapewnić wilgotne środowisko potrzebne kwaśnemu pyłowi do przekształcenia się w jarosyt, nigdy nie widzieliśmy pyłu i lodu reagujących chemicznie w celu utworzenia minerału - powiedział Giovanni Baccolo, geolog z Uniwersytetu Mediolan-Bicocca, główny autor badań.



Na Ziemi, jarosyt jest rzadkim minerałem, który pojawia się w odpadach górniczych wystawionych na działanie powietrza i deszczu. Według NASA może on również powstawać w pobliżu otworów wentylacyjnych wulkanów. Baccolo i jego koledzy nigdy nie spodziewali się znaleźć tego minerału na Antarktydzie. Kiedy uczeni wyciągnęli na powierzchnię rdzeń lodowy o długości około 1620 m, znaleziono w nim śladowe cząsteczki jarosytu, mniejsze niż ziarna piasku.



Po zbadaniu cząsteczek mikroskopem elektronowym, zespół wywnioskował, że jarosyt uformował się w kieszeniach wewnątrz lodu. To odkrycie sugeruje, że minerał uformował się w ten sam sposób na Marsie, chociaż na Czerwonej Planecie jarosyt pojawia się w "metrowej grubości osadach", a nie w postaci nielicznych ziaren.