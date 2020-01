Mumie Inuitów sprzed 500 lat z miażdżycą w tętnicach

Tłuste ryby i inne pokarmy bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 powinny chronić nas przed chorobami serca. Dlatego tym bardziej niezwykłe jest odkrycie czterech ciał zmumifikowanych Inuitów sprzed 500 lat, którzy cierpieli z powodu zablokowanych tętnic - czytamy w serwisie Iflscience.

Zdjęcie Starożytni Inuici zdrowo się odżywali, a i tak cierpieli z powodu miażdżycy Fot. Wan Et At Al /materiały prasowe

Wiele niezdrowych nawyków związanych ze współczesnym stylem życia - takich jak nadmierne spożycie cukru i spędzanie zbyt wielu czasu w pozycji siedzącej - przyczyniło się do wzrostu chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Szczególnie niebezpieczna jest miażdżyca, która wiąże się z gromadzeniem blaszek tłuszczowych w tętnicach.



W 2013 r. naukowcy zbadali 137 mumii należących do starożytnych cywilizacji z Egiptu, Peru i Arktyki. Byli zaskoczeni, gdy odkryli dowody miażdżycy. Żadna ze zbadanych mumii nie spożywała potraw bogatych w kwasy omega-3, więc uczeni postanowili przyjrzeć się szczegółowo mumiom Inuitów.



Cztery próbki pobrano z ciał znalezionych na wyspie Uunartoq w 1929 r., niedaleko Grenlandii. Analiza zębów i szkieletu wykazała, że dwóch mężczyzn i dwie kobiety były w wieku 18-30 lat w momencie śmierci, podczas gdy ich ubrania sugerują, że żyli w XVI wieku. Okazało się, że "osoby te polowały w kajakach przy pomocy włóczni, łuków i strzał w celu spożywania ryb, ptaków, ssaków morskich i karibu". Tomografia komputerowa mumii ujawniła, że trzy z nich cierpiały na miażdżycę, która objawia się płytkami tłuszczu blokującego tętnice.



Płytka miażdżycowa była podobna do tej obserwowanej u współczesnych ludzi, która może prowadzić do zawału serca i udaru mózgu, uniemożliwiając przepływ krwi.



Nie wiadomo jednak, czy miażdżyca przyczyniła się do śmierci Inuitów, chociaż sam fakt, że cierpieli oni na tę chorobę pomimo rybiej diety, jest zaskakujący. Naukowcy sugerują, że do zgonu mogło przyczyniać się wdychanie dużych ilości dymu stosowanego do wędzenia ryb.