Mobilny reaktor jądrowy - nowy pomysł armii

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) planuje budowę mobilnego reaktora jądrowego, co zostało potwierdzone oficjalnym oświadczeniem w sprawie jego oddziaływania na środowisko. Reaktor, który powstanie w Idaho National Laboratory, ma mieć moc od 1 do 5 MW przez co najmniej trzy lata swojego działania.

Obecnie DoD zużywa 30 TW (terawatów) energii rocznie. W rozporządzeniu podpisanym na początku roku przez Joe Bidena, zostały wzięte pod uwagę kwestie zmian klimatycznych w kontekście bezpieczeństwa narodowego. W związku z planami przejścia na flotę elektryczną dla wszystkich pojazdów nietaktycznych, zapotrzebowanie DoD na energię będzie coraz większe.



Odpowiedzią ma być projekt Pele, którego celem jest stworzenie prototypu reaktora jądrowego czwartej generacji - do pracy nawet w odległych i surowych warunkach. Armia wybrała dwie firmy do realizacji projektu - BWXT Advanced Technologies LLC z siedzibą w Wirginii oraz X Energy LLC z siedzibą w Maryland. Głównym założeniem dotyczącym mobilnego reaktora jest to, by nadawał się on do użytku w ciągu 3 dni od dostawy w dowolne miejsce i bezpiecznego usunięcia w ciągu nie więcej niż 7 dni. Ostateczny przegląd projektu ma odbyć się na początku 2022 r., kiedy to zostanie wybrana jedna z firm do jego realizacji.

Przeciwnicy mobilnych reaktorów jądrowych przekonują, że zawsze będą one stanowiły potencjalne zagrożenie dla żołnierzy.



- Zawsze będzie istniał sposób, by przeciwnik uszkodził reaktor jądrowy i spowodował rozproszenie jego zawartości, a co za tym idzie - skażenie terenu - powiedział Edwin Lyman, dyrektor ds. bezpieczeństwa energetyki jądrowej w Związku Zainteresowanych Naukowców.



Prototyp mobilnego reaktora jądrowego dla DoD na pewno powstanie. Zostanie zbudowany i przetestowany w jednym miejscu, a następnie przeniesiony w inne miejsce i ponownie przetestowany. Ma to naśladować realne scenariusze jego użytkowania.