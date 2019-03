Inżynierowie MIT stworzyli nowego czworonożnego robota, który potrafi robić salta do tyłu.

Zdjęcie Mini Cheetah /materiały prasowe

Mimo iż robogepard Cheetah 3 jest znany już od jakiegoś czasu, to teraz eksperci MIT zaprezentowali jego wersję mini, która dysponuje niezwykłymi umiejętnościami.



Mini Cheeetah jest lżejszy i mniejszy od swojego starszego brata oraz dysponuje mniejszymi silnikami modułowymi, które są łatwe do wymiany. Robot może poruszać się ze średnią prędkością ok. 8 km/h - to dwa razy szybciej niż spokojny marsz człowieka. Inżynierowie są przekonani, że prawdopodobnie uda się ją dwa razy zwiększyć.



Robot jest znacznie bardziej rozwinięty pod kątem swoich spektakularnych ruchów, uwzględniając salto w tył. Mini Cheetah potrafi obracać się w miejscu, złapać równowagę po zrzuceniu z wysokości, a także utrzymać ją po kopnięciu człowieka.



Naukowcy MIT chcą zaprezentować swój projekt na Międzynarodowej Konferencji Robotyki i Automatyki w maju. Planują budowę dodatkowych 10 maszyn do wypożyczenia do zewnętrznych laboratoriów, aby inni badacze mieli możliwość przetestowania nowych algorytmów i manewrów.