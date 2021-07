Meteoryt Winchcombe może odkryć tajemnice początków Ziemi

Meteoryt Winchcombe (od miejscowości Gloucestershire) to niezwykle rzadki rodzaj meteorytu zwanego chondrytem węglowym. Jest bogaty w wodę i materię organiczną, gdyż zachował swój oryginalny skład chemiczny od początków Układu Słonecznego. Okazało się również, że należy on do grupy chondrytów CM (podobnych do Mighei).

- Winchcombe jest pierwszym od 30 lat meteorytem odzyskanym w Wielkiej Brytanii i pierwszym w historii chondrytem węglowym, który został odzyskany w naszym kraju. Fundusze Science and Technology Facilities Council pomagają nam w tej wyjątkowej okazji do odkrycia początków wody i życia na Ziemi. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zainwestować w najnowocześniejszy sprzęt, który przyczynił się do naszych analiz i badań nad meteorytem Winchcombe - powiedział dr Ashley King, stypendysta UK Research and Innovation (UKRI) Future Leaders Fellow w Dziale Nauk o Ziemi Muzeum Historii Naturalnej.



Od momentu jego odkrycia przy użyciu zdjęć i materiałów wideo z UK Fireball Alliance (UKFAll), brytyjscy naukowcy badali Winchcombe, aby spróbować zrozumieć więcej na temat tego, jak uformował się Układ Słoneczny.



- Wstępne analizy przeprowadzone przez zespoły potwierdzają, że Winchcombe zawiera szeroki zakres materiału organicznego. Badanie meteorytu zaledwie kilka tygodni po upadku, przed jakimkolwiek znaczącym zanieczyszczeniem ziemskim, oznacza, że naprawdę zaglądamy w czasie do składników obecnych w momencie narodzin Układu Słonecznego i dowiadujemy się, jak się one połączyły, aby stworzyć planety takie jak Ziemia - podsumowała dr Queenie Chan z Royal Holloway, University of London.



Meteoryt Winchcombe można obecnie oglądać w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.



