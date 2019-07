Mały meteoryt rozbił się na polu ryżowym we wschodnich Indiach w poniedziałek. Dziwna skała spadła z kosmosu - ważyła 14 kg i była wielkości piłki do piłki nożnej. Lokalni rolnicy zrobili ślad jaki pozostawiła w błotnistych terenach wioski Mahadeva w Bihar.

Zdjęcie Meteoryt spadł na indyjskie pole /AFP

Meteoryt obecnie przebywa w Muzeum Bihar, ale wkrótce zostanie przetransportowany do Srikrishna Science Center, aby naukowcy mogli sprawdzić czy faktycznie jest to skała z kosmosu, czy też jest to jakiś lokalny odłamek.



Meteoryty to odłamki skalne, które nie spaliły się po wejściu w ziemską atmosferę. Zwykle mają właściwości magnetyczne, ponieważ składają się żelaza i niklu. Pierwsze pomiary wykazały, że indyjska skała również wykazuje właściwości magnetyczne.



Szacunki wskazują, że Ziemia jest bombardowana każdego dnia ponad 100 tonami pyłu i odłamków skalnych, ale większe obiekty są rzadkie. Mniej więcej raz w roku asteroida wielkości samochodu wchodzi w atmosferę i tworzy kulę ognia, zanim skała uderzy w powierzchnię planety.



Mniej więcej raz na 2000 lat meteoryt wielkości boiska do piłki nożnej uderza w Ziemię i powoduje poważne lokalne uszkodzenia. Mniej więcej co dwa miliony lat pojawia się potężny obiekt, który jest w stanie powodować wymieranie całych gatunków.