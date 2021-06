Materiał, który poprawia rozdzielczość mikroskopów świetlnych

Stworzono nowy materiał, który znacznie poprawia rozdzielczość w standardowych mikroskopach. To może być przełom w obrazowaniu żywych komórek.

Technauka Stworzono mikroskop o rekordowej rozdzielczości

Inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego opracowali nową technologię, która pozwala zwykłym mikroskopom oglądać świat w wyższej rozdzielczości niż było to dotychczas możliwe. Nowa technologia poprawia rozdzielczość standardowych mikroskopów świetlnych, dzięki czemu mogą one być używane do bezpośredniej obserwacji mniejszych struktur i szczegółów wewnątrz żywych komórek. Nowy materiał zmienia zwykły mikroskop świetlny w coś, co określa się mianem mikroskopu superrozdzielczego.

Naukowcy stworzyli materiał, który jest w stanie skrócić długość fali światła, gdy próbka jest podświetlana. Skrócona długość fali światła pozwala mikroskopowi na obrazowanie materiału w wyższej rozdzielczości.



- Materiał przekształca światło o niskiej rozdzielczości w światło o wysokiej rozdzielczości. Jest on łatwy w użyciu, wymaga umieszczenia próbki na materiale, a następnie całość jest umieszczana pod mikroskopem - powiedział prof. Zhaowei Liu, jeden z twórców nowego mikroskopu.



Zdjęcie Nowo opracowany materiał może zrewolucjonizować mikroskopię świetlną / materiały prasowe

Co ciekawe, nie potrzeba żadnych skomplikowanych modyfikacji mikroskopu ani samych próbek. Mikroskopy świetlne są często używane do obrazowania żywych komórek, ale nie mogą być używane do oglądania czegokolwiek mniejszego niż żywa komórka. Granica rozdzielczości w konwencjonalnych mikroskopach świetlnych wynosi 200 nm. Nowy materiał pozwala na przezwyciężenie tego ograniczenia.



Zazwyczaj obserwowanie czegokolwiek bliżej rozmiaru 200 nm wymaga zastosowania mikroskopów o większej mocy, takich jak mikroskop elektronowy, który może zobaczyć niektóre struktury komórkowe. Nie mogą one jednak obserwować żywych komórek, ponieważ do pobrania próbek wymagana jest komora próżniowa. Przy użyciu nowego materiału, konwencjonalny mikroskop świetlny może obrazować żywe struktury subkomórkowe z rozdzielczością do 40 nanometrów.