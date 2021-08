Machu Picchu - przez te wszystkie lata naukowcy mylili się

Położone wśród wysokich szczytów Andów Machu Picchu jest świadectwem potęgi cywilizacji Inków. Uważa się, że została założona na początku lub pod koniec XV wieku, cytadela została opuszczona około 100 lat później i pozostała tajemnicą aż do jej ponownego odkrycia w 1911 r. Jednak według nowych badań opublikowanych przez Richarda Burgera, archeologa z Uniwersytetu Yale, to kultowe miejsce może być o kilkadziesiąt lat starsze niż wcześniej sądzono.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Antiquity, wykorzystano nowatorską metodę technologii radiowęglowej do datowania szczątków ludzkich wydobytych z tego miejsca. Zostały one odkryte na początku XX w., po tym, jak Hiram Bingham, historyk z Yale, poprowadził ekspedycję do inkaskiej cytadeli.



Na podstawie analizy ciał dr Burger i jego zespół ustalili, że Machu Picchu było zamieszkane między 1420 a 1530 r. n.e. - mniej więcej w czasie hiszpańskiego podboju. Odkrycie sugeruje, że Machu Picchu jest co najmniej 20 lat starsze niż sądzono, co rodzi nowe pytania o linię czasu powstania i upadku cywilizacji Inków.

Zgodnie z naszym obecnym rozumieniem, Machu Picchu zostało wzniesione w Andach pod rządami inkaskiego cesarza Pachacuteca (1418-1472 r.n.e.). Był on dziewiątym cesarzem południowoamerykańskiego imperium, którego imię w języku Quechua oznaczało "reformator świata" i "z honorem".



Źródła historyczne sugerują, że Pachacutec doszedł do władzy w 1438 r. n.e., po czym podbił dolinę dolnej Urubamby, gdzie zbudowano Machu Picchu. Tylko na podstawie tych źródeł historycy datowali budowę cytadeli na lata 1440-1450 n.e.



Dr Burger i jego zespół uważają jednak, że ta linia czasu jest niedokładna.



- Do tej pory szacunki starożytności Machu Picchu i długości jego zamieszkania opierały się na sprzecznych historycznych relacjach napisanych przez Hiszpanów w okresie po ich podboju. Nasze badanie jest pierwszym, opartym na dowodach naukowych, zapewniających szacunki dotyczące założenia Machu Picchu i długości jego zamieszkania, dając nam jaśniejszy obraz pochodzenia i historii cytadeli - powiedział dr Burger.



Nowa linia czasu oferuje również pewne nowe spojrzenie na podbój regionu przez Pachacuteca. Wydaje się, że jego podboje rozpoczęły się dziesiątki lat wcześniej, torując drogę cywilizacji Inków do stania się największą potęgą w prekolumbijskiej Ameryce. Okres prekolumbijski obejmuje pierwotne zasiedlenie Ameryki Północnej i Południowej w okresie górnego paleolitu aż do przybycia Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.



- Wyniki sugerują, że dyskusja na temat rozwoju imperium Inków oparta głównie na zapisach kolonialnych wymaga rewizji. Nowoczesne metody radiowęglowe zapewniają lepszą podstawę niż zapisy historyczne dla zrozumienia chronologii Inków - dodał dr Burger.



Technika akceleratorowej spektrometrii masowej (AMS) używana przez badaczy może datować kości i zęby, które zawierają maleńkie ilości materiałów organicznych. W tym badaniu, naukowcy skupili się na próbkach zebranych z 26 szczątków odkrytych na czterech cmentarzach Inków. Zostały one odnalezione podczas wykopalisk prowadzonych w 1912 r. - tuż po ponownym odkryciu Machu Picchu.



W 1983 r. Machu Picchu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzisiejsza cytadela składa się z około 200 struktur zbudowanych z suchych kamiennych ścian. Odkryte budynki służyły celom religijnym, ceremonialnym, a nawet astronomicznym. Miasto jest podzielone na dwie części, oddzielając centrum rolnicze od dzielnic mieszkalnych.



Reklama