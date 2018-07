Lufthansa zaserwuje na pokładach posiłki dla astronautów

Lufthansa oferuje posiłki przygotowane przez LSG Group dla kosmonauty Alexandra Gerst’a na rejsach długodystansowych z Niemiec.

Zdjęcie Kosmiczne menu na pokładzie samolotów Lufthansy /materiały prasowe

W lipcu i sierpniu w Klasie Biznes na rejsach międzykontynentalnych z Niemiec Lufthansa pozwoli poczuć się jak się w kosmosie - przynajmniej pod względem kulinarnym. Pasażerowie będą mogli spróbować dania ze specjalnego menu, które Alexander Gerst i jego załoga będą dostawać na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)- ragout z kurczaka z grzybami.



Wcześniej w tym roku, LSG Group, cateringowe ramię Lufthansy, opracowało specjalne menu dla niemieckiego astronauty Europejskiej Agencji Kosmicznej Alexandra Gerst’a, który 6 czerwca rozpoczął misję Horizons. Oprócz standardowych posiłków spożywanych na co dzień na pokładzie ISS, "bonusowe" dania konsumowane będą przez załogę podczas specjalnych okazji, wspierając ducha zespołu i wzmacniając motywację w trakcie 6-miesięcznego pobytu w kosmosie.



W trakcie tworzenia menu dla misji Horizons, w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, zespołowi LSG Culinary Excellent Team przyświecało motto "wszystko jest możliwe". Dania zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, jakie musi spełniać jedzenie spożywane w kosmosie, zwłaszcza z uwagi na brak grawitacji. Opracowano sześć specjalnych, innowacyjnych i smacznych dań, o które osobiście poprosił Alexander Gerst. Menu zawiera tradycyjne dania z rodzinnego regionu astronauty - Szwabii - takie jak pierożki maultaschen i szpecle, a także jego ulubione międzynarodowe danie ragout z kurczaka z grzybami. By spełnić określone wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa misji, zespół LSG Group musiał przygotować posiłki tak, aby miały niską zawartość sodu, a ich okres przydatności do spożycia wynosił dwa lata.