Około 74 000 lat temu erupcja wulkanu 5 tys. razy silniejsza od Mount St. Helens wywołała "wulkaniczną zimę", która trwała nawet dekadę. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, wybuch wulkanu Toba nie doprowadził do zagłady pierwszych przedstawicieli gatunku ludzkiego.

Zdjęcie Ludzie potrafią przystosować się do niekorzystnych warunków - nawet podczas wulkanicznej zimy /123RF/PICSEL

Poprzednie teorie głosiły, że erupcja wulkaniczna superwulkanu Toba zdziesiątkowała wczesne populacje ludzi, niemal doprowadzając do ich wyginięcia. Zgodnie z tą teorią niewielu przedstawicieli Homo sapiens, którzy żyli w tym czasie w Afryce opracowało strategie społeczne, symboliczne i ekonomiczne, pozwalające im na powrót do Azji 14 000 lat po erupcji. Nowe badania zaprzeczają tym teoriom, sugerując, że ludzie w Indiach byli odporni na konsekwencje wybuchu wulkanu.



Archeolodzy pracujący w stanowisku archeologicznym Dhaba w środkowych Indiach datowali 13 próbek osadów liczących 80 000 lat i bogatą kolekcję artefaktów sprzed 55 000 lat z terenów otaczających wulkan. Kamienne narzędzia odkryte w pobliżu centrum Toby reprezentują te z afrykańskiej środkowej epoki kamienia i niektóre z najwcześniejszych artefaktów z Australii. Stanowi to silny dowód, że populacje środkowego paleolitu były obecne w Indiach przed erupcją i po niej, wypełniając dużą lukę w historii człowieka.



- Populacje w Dhaba korzystały z kamiennych narzędzi, które były podobne do zestawów narzędzi używanych przez Homo sapiens w Afryce w tym samym czasie. Fakt, że te zestawy narzędzi nie zniknęły podczas erupcji Toby sugeruje, że populacje ludzi przetrwały tę katastrofę i nadal tworzyły narzędzia - powiedział prof. Chris Clarkson z Uniwersytetu w Queensland.



Zdjęcie Moc eksplozji Mount St. Helens była 20 tys. razy większą niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę. Fot. . USGS Cascades Volcano Observatory / materiały prasowe

Analizy osadów sugerują, że ochładzanie Ziemi po erupcji wulkanu Toba mogło być mniej ekstremalne niż wcześniej przypuszczano i mogło nie spowodować epoki lodowcowej. Badania potwierdzają hipotezę, że ludzkie populacje były obecne w Indiach 80 000 lat temu i prawdopodobnie przetrwały jedną z największych erupcji wulkanicznych w ciągu ostatnich 2 mln lat.