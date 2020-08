Ludzi kremowano już 9000 lat temu

Nowe badania opublikowane w "PLOS One" opisują wykopaliska w miejscu, w którym doszło do najwcześniejszej znanej nam kremacji ludzi. Odkryto, że na Bliskim Wschodzie palono zmarłych ok. 7000 r. p.n.e.

Zdjęcie Szczątki znalezione w stanowisku archeologicznym Beisamoun /materiały prasowe

Badania przeprowadzone przez naukowców z French National Center for Scientific Research (CNRS) pod kierownictwem Fanny Bocquentin odbyły się w neolitycznym stanowisku archeologicznym Beisamoun w północnym Izraelu. Namierzono starożytny dół kremacyjny, który wydawał się zawierać szczątki kompletnych zwłok, które celowo spalono w ramach praktyk pogrzebowych. Co ciekawe, kości były w większości uporządkowane, co wskazuje, że ciało spalono w całości, a nie w kawałkach.



Szczątki należały do młodego dorosłego z ok. 7013-6700 r. p.n.e. Jest to najstarszy znany nauce przykład kremacji na Bliskim Wschodzie. Kości znajdujące się w odkrytym dole z izolowanymi ścianami wykazywały oznaki zniekształcenia i pękania, co sugeruje, że zostały rozpalone do ok. 500oC.



Uczeni są pewni, że szczątki spłonęły w wyniku kremacji, a nie przypadkowego pożaru, na podstawie pozostałości roślin w jamie. Można by pomyśleć, że po spaleniu czegoś w tak wysokiej temperaturze pozostanie niewiele dowodów, ale zaawansowane techniki są w stanie zbadać wszelkie ślady.



Zespół Bocquentin chce znaleźć dalsze dowody na wczesne kremacje i lepiej zrozumieć te praktyki chowania zmarłych.