Linie Emirates wprowadzają technologię VR

Linie Emirates wprowadziły trójwymiarowe modele wnętrz swoich samolotów na stronie emirates.com, stając się pierwszą linią lotniczą, która wprowadziła technologię VR na swojej stronie internetowej. W ten sposób można zwiedzać wnętrza samolotów Emirates Airbus A380 i Boeing 777.

Zdjęcie Teraz na emirates.com można zwiedzać samoloty w 3D /materiały prasowe

Nowa funkcja dostępna na stronie emirates.com pozwala użytkownikom na zwiedzenie kabin klas ekonomicznej, biznes i pierwszej oraz słynnego salonu pokładowego i pryszniców Shower Spa na pokładzie samolotu A380 Emirates, klikając na poszczególne przyciski nawigacyjne.



Reklama

Trójwymiarowa grafika oferuje render zbliżony do rzeczywistości. Na razie nowa funkcja pozwala obejrzeć trzy klasy na pokładzie samolotu A380, ale wkrótce pojawią się wnętrza całej floty Emirates, w tym Airbusów A380 i Boeingów 777 we wszystkich konfiguracjach.



Trójwymiarowe modele kabin są jeszcze bardziej interaktywne dzięki dodatkowemu elementowi wirtualnej rzeczywistości. Użytkownicy mogą poruszać się po kabinie i wybierać miejsca bez użycia rąk, korzystając z dowolnego zestawu VR, na przykład Google Cardboard. Technologia jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami i nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji czy wtyczek. Trójwymiarowe modele foteli powstały we współpracy z firmą Renacen.



Oprócz trójwymiarowych modeli kabin na stronie emirates.com pojawiły się nowe przewodniki wideo przedstawiające ofertę przewoźnika we wszystkich klasach.