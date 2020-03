LEGO przetrwa w oceanach nawet przez 1300 lat

Popularna zabawka może pozostać na Ziemi znacznie dłużej niż dzieci, które się nią bawią. Najnowsze badania sugerują, że klocki LEGO mają potencjał, aby przetrwać w oceanach nawet przez 1300 lat.

Zdjęcie Klocki LEGO są naprawdę trwałe /123RF/PICSEL

Szacuje się, że od czasu rozpoczęcia produkcji klocków LEGO przez duńską firmę w 1949 r. sprzedano już ok. 440 mld elementów LEGO. Prawie 30 lat temu, kontener z małymi plastikowymi elementami wyślizgnął się do morza, rozprowadzając do wody miliony części, które nadal można co jakiś czas znaleźć na angielskich plażach.

Aby określić, jak długo klocki LEGO mogą przetrwać w oceanach, naukowcy z Uniwersytetu w Plymouth skupili się na analizie 50 podstarzałych elementów LEGO wykonanych z popularnego polimeru zwanego jako terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS). Wszystkie badane klocki zostały zebrane przez lokalne organizacje z plaży południowo-zachodniej Anglii.



Chociaż plastiki zaśmiecające oceany są trwałe, po wystawieniu na działanie żywiołów, takich jak odbarwienia i utrata masy, nadal będzie ulegał degradacji fotoutleniającej i stresowi fizycznego. Wszystkie badane klocki LEGO zostały umyte, zważone, zmierzone i porównane z podobnymi blokami, które nie były narażone na działanie żywiołów. Następnie zastosowano spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, aby potwierdzić wiek każdego klocka na podstawie składu chemicznego.



Na podstawie powyższych pomiarów, naukowcy wywnioskowali, że pojedyncze klocki LEGO mogą przetrwać w środowisku od 100 do 1300 lat. Starsze klocki były widocznie zużyte i wykazywały mniejszą wytrzymałość strukturalną i wagę.



- Klocki LEGO to jedna z najpopularniejszych zabawek dziecięcych w historii, a częścią ich atrakcyjności zawsze była ich trwałość. Są specjalne zaprojektowane do zabawy i przetrwania w trudnych warunkach, więc nie powinno być zaskoczeniem, że znajdują się w oceanach od dziesięcioleci, a znacznie się nie zużyły. Ale nawet dla nas, trwałość klocków LEGO była zaskoczeniem - powiedział prof. Andre Turner, jeden z autorów badań.