Laserem można przesłać wiadomość bezpośrednio do ucha

Za pomocą laserów można przesłać wiadomość głosową bezpośrednio do ucha drugiej osoby.

Zdjęcie Przełomowa technologia opracowana przez naukowców z MIT /materiały prasowe

Technologia opracowana przez naukowców z MIT wykorzystuje zjawisko fotoakustyczne,w którym para wodna w powietrzu pochłania światło i tworzy fale dźwiękowe. Wykorzystano wiązkę laserową do transmisji dźwięku o wartości 60 dB (odpowiadającej muzyce granej w tle lub rozmowie w restauracji) do adresata, który znajdował się 2,5 m dalej.



Druga technika modulowała moc wiązki laserowej do zakodowania komunikatu owocującego cichszym, ale wyrazistszym dźwiękiem. Naukowcy wykorzystali ją do przesyłania muzyki, nagrań rozmów i różnych innych dźwięków - wszystko o natężeniu dźwięku zbliżonym do zwykłej rozmowy.



- Ta technika może zadziałać nawet w stosunkowo suchych warunkach, ponieważ prawie zawsze jest trochę wody w powietrzu, zwłaszcza wokół ludzi - powiedział Charles M. Wynn, szef zespołu naukowego.



Teoretycznie nowo opracowana technologia może być wykorzystana do kierowania wiadomości do pojedynczych osób znajdujących się w zasięgu, bez jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego. Naukowcy planują powtórzyć eksperymenty na wolnym powietrzu i dłuższych dystansach.