Łapacz Wiatru zastąpi tradycyjne turbiny wiatrowe?

​Norweska firma stworzyła "Łapacz Wiatru", czyli wielowirnikową turbinę morską o wysokości 324 metrów. Jest ona w stanie wyprodukować energię do zasilenia nawet 80 000 domów.

Zdjęcie Takiej wielkości miałby być Łapacz Wiatru / materiały prasowe

System został opracowany przez norweską firmę Wind Catching Systems (WCS), która deklaruje, że ich nowy układ turbin wiatrowych może generować 5 razy więcej energii niż największe na świecie samodzielne turbiny wiatrowe. Jeśli będzie on skalowany, może zmniejszyć koszty energii wiatrowej do poziomu konkurencyjnego z tradycyjną energią elektryczną dostarczaną z sieci.

Łapacz Wiatru składa się z dużej metalowej ramy z wieloma małymi turbinami zamontowanymi w jej wnętrzu - ponad 100 według renderów urządzenia. Cała rama znajduje się na dużej pływającej platformie, która w rzeczywistości byłaby przycumowana do dna morskiego, podobnie jak dzisiaj robi się to z platformami wiertniczymi.



Według WCS, tylko jeden z systemów Łapacza Wiatru miałby ponad dwukrotnie większą powierzchnię od największej na świecie turbiny wiatrowej - Vestas V236 o mocy 15 MW. Ze względu na mniejsze łopaty turbiny, system WCS powinien również znacznie lepiej działać przy większych prędkościach wiatru, przekraczających 11-12 m/s.



Według WCS, Łapacz Wiatru może zapewnić 500-procentowy wzrost rocznej produkcji energii - wystarczający do zasilenia 80 000 domów z pojedynczej macierzy. System powinien mieć 50-letnią żywotność, w przeciwieństwie do 30-letniej żywotności bardziej konwencjonalnych turbin wiatrowych.



Łapacz Wiatru jest gotowy do produkcji i rozmieszczenia na morzu, aby dostarczać energię na równi (kosztowo) z konwencjonalnymi sieciami elektrycznymi. Oznacza to, że jego zharmonizowany koszt energii (LCOE) powinien dorównywać lub przewyższać cenę energii z sieci energetycznej. Dla przykładu, w Norwegii i Stanach Zjednoczonych energia elektryczna dostarczana z sieci elektroenergetycznej ma LCOE na poziomie około 105 dol. za megawatogodzinę (MWh). Łapacz Wiatru powinien być w stanie osiągnąć podobne wartości. Dla porównania, według amerykańskiej Energy Information Administration, nowe aktywa w morskiej energetyce wiatrowej wchodzące do sieci w 2026 roku będą dostarczać energię o LCOE około 115 dol. za MWh.

WCS ma wsparcie finansowe od inwestorów, takich jak North Energy i Ferd, a technologię opracowano we współpracy z dostawcą morskiej energii wiatrowej Aibel oraz Instytutem Technologii Energetycznych IFE. Jak dotąd nie ujawniono, gdzie mogłaby powstać pierwsza instalacja.