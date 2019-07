​Ksylitol, czyli popularny substytut cukru, może być śmiertelnie niebezpieczny dla psów.

FDA ostrzega przed podawaniem zwierzętom domowym ksylitolu, który jest obecny w wielu produktach spożywczych - od gum do żucia po masło orzechowe. Chociaż ksylitol jest bezpieczny dla ludzi, może być trujący dla psów. W ciągu kilku ostatnich lat FDA otrzymała wiele zgłoszeń o zatruciu psów przez jedzenie zawierające ksylitol.

Do wielu zatruć doszło, gdy psy zjadły gumę bez cukru, ale ksylitol jest obecny także w innych produktach spożywczych oraz środkach codziennego użytku, m.in. miętówkach, środkach do pieczenia, lodach, pastach do zębów, syropach na kaszel czy masłach orzechowych. Kiedy psy jedzą ksylitol, szybko wchłaniają go do krwiobiegu, co powoduje nagłe uwalnianie insuliny.



To sprawia, że poziom cukru we krwi gwałtownie spada do stanu zagrażającemu życiu (tzw. hipoglikemia). U ludzi ksylitol nie stymuluje uwalniania insuliny.



Objawy zatrucia ksylitolem u psów to wymioty, osłabienie, trudności z chodzeniem, napady padaczkowe i śpiączka. Zwykle występują 15-30 minut od spożycia, a do zgonu może dojść już po godzinie.



FDA ostrzega, by zawsze czytać etykietę, jeżeli dajemy psu produkty przeznaczone dla ludzi. Szczególną ostrożność powinniśmy zachować przy produktach bezcukrowych lub niskosłodzonych.