Ksenoboty - nowa, sztuczna forma życia

​Na naszej planecie pojawiła się nowa sztuczna forma życia. Maleńkie roboty używają małych "włosopodobnych" wypustek do poruszania się.

Zdjęcie Naukowcy stworzyli nową formę życia /materiały prasowe

W zeszłym roku naukowcy stworzyli pierwsze sztuczne żywe maszyny, łącząc komórki afrykańskich żab szponiastych z maleńkimi robotami. Jeden z nich używał komórek serca do odpychania się, a także kolektywnej pracy w ramach roju innych "ksenobotów".

Dziś ten sam zespół badawczy ogłosił stworzenie form życia zdolnych do samodzielnego złożenia się w ciało z pojedynczej komórki, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w czasopiśmie "Science Robotics". Ksenoboty mogą również poruszać się szybciej, nawigować w różnych środowiskach i żyć dłużej niż pierwsze modele - a wszystko to przy jednoczesnej pracy w grupach i leczeniu, jeśli i kiedy zostaną uszkodzone.



Wcześniejszy model ksenobotów - oznaczony numerem 1.0 - to milimetrowej wielkości automaty utworzone w stylu "top-down" poprzez ręczne umieszczanie tkanek, chirurgiczne kształtowanie żabiej skóry i włączanie komórek serca do umożliwienia im ruchu. W nowym modelu ksenobotów zastosowano jednak metodę inżynierii "bottom-up".



Biolodzy z Uniwersytetu Tufts wykorzystali komórki macierzyste pochodzące z embrionów afrykańskiej żaby Xenopus laevis - co zaowocowało nazwą ksenobotów (xenobots) - umożliwiając maleńkim maszynom samoorganizację i wzrost w sferoidy, w których komórki zmieniły się, wytwarzając rzęski umożliwiające poruszanie się po danym obszarze.



Wideo Ksenoboty

Zamiast polegać na ręcznie kształtowanych komórkach mięśnia sercowego, które wykorzystują naturalne rytmiczne skurcze do poruszania się po danym obszarze, rzęski dają nowym sferoidalnym botom "nogi" zdolne do szybkiego przemieszczania ich po powierzchni. U żab (a nawet u ludzi) rzęski znajdują się zwykle na powierzchniach śluzowych, takich jak płuca, aby pomóc w usuwaniu patogenów lub różnych obcych materiałów. W przypadku ksenobotów małe włoski umożliwiają lokomocję.



Ksenoboty są zbudowane podobnie do tradycyjnych robotów. Różnica w przypadku nowych robotów polega na zastosowaniu komórek i tkanek zamiast sztucznych elementów do konstruowania kształtu i zapewnienia przewidywalnych zachowań.