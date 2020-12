Koreańczycy stworzyli sztuczne słońce

Naukowcy z Korei stworzyli reaktor KSTAR, który ustanowił rekord świata w utrzymywaniu plazmy w wysokiej temperaturze. Cała operacja trwała jednak zaledwie 20 sekund - czytamy w serwisie Phys.org.

Zdjęcie Reaktor KSTAR osiągnął 100 milionów stopni Celsjusza /materiały prasowe

KSTAR, czyli Korean Superconducting Tokamak Advanced Research to nic innego, jak reaktor będący nadprzewodzącym urządzeniem fuzyjnym - naukowcy nazywają go jednak "sztucznym słońcem". KSTAR ustanowił nowy rekord świata w utrzymywaniu plazmy w wysokiej temperaturze - cała operacja trwała 20 sekund i osiągnęła temperaturę jonów przekraczającą 100 milionów stopni Celsjusza. Naukowcy z Korei chcą ulepszyć swoje rozwiązanie i do 2025 roku sprawić, aby byli w stanie utrzymywać plazmę powyżej 100 milionów stopni przez około 300 sekund.

Osiągnięcie temperatury jonów wyższej niż 100 milionów stopni jest podstawowym warunkiem syntezy jądrowej. Chociaż 20 sekund to niewiele, jest to znacząca poprawa względem wyniku z 2019 roku - wtedy też sam reaktor pracował przez około osiem sekund.

W 2018 roku zespół naukowców z Korei osiągnął krok milowy związany z osiągnięciem wysokiej temperatury. 100 milionów stopni Celsjusza pozwoliło na działanie przez około 1,5 sekundy. Reaktor termojądrowy może powodować reakcje termojądrowe podobne do tych, które mają miejsce na słońcu. Aby wytworzyć tak wysokie temperatury na Ziemi, izotopy wodoru muszą zostać umieszczone wewnątrz specjalnego urządzenia. Jony muszą być także podgrzewane i ciągle utrzymywane w wysokich temperaturach.

KSTAR to obecnie jedyne na świecie urządzenie termojądrowe, któremu udało się utrzymać plazmę w temperaturze 100 milionów stopni lub wyższej. Żaden z pozostałych reaktorów nie był w stanie utrzymać takiego poziomu przez więcej niż 10 sekund.

Za pomocą KSTAR przeprowadzono do tej pory około 110 eksperymentów. Jest niemalże pewne, iż naukowcy będą kontynuowali kolejne z nich.

