​Kontakt z zaawansowaną cywilizacją pozaziemską może się dla nas źle skończyć. Dlatego nie powinniśmy za wszelką cenę dążyć do znalezienia kosmitów, bo z tego spotkania może nie wyjść nic dobrego.

Zdjęcie Kontakt z kosmitami może nie być niczym przyjemnym / 123RF/PICSEL

Reklama

Departament Obrony ujawnił zarejestrowane przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych filmy przedstawiające spotkania z licznymi niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Jeśli obiekty te były jakimiś jednostkami, to zdawały się przeczyć podstawowym prawom fizyki. Nie ma pewności, że mają one pozaziemskie, a nie rosyjskie czy chińskie pochodzenie. Stanowią jednak zagrożenie.

Reklama

W nowym artykule byłego redaktora "Nature", Marka Buchanana, ostrzega on, że ludzie powinni unikać kontaktu z obcymi w tym momencie naszej ewolucji.

- Wszyscy powinniśmy być wdzięczni, że nie mamy jeszcze żadnych dowodów na kontakt z obcymi cywilizacjami. Próba komunikacji z istotami pozaziemskimi, jeśli one istnieją, może być dla nas niezwykle niebezpieczna - powiedział Buchanan.



Jeśli mamy zamiar dążyć do kontaktu z zaawansowanymi rasami obcych, Buchanan uważa, że powinniśmy położyć nacisk na wyjątkową ostrożność.

- Poszukiwanie kosmitów osiągnęło taki poziom zaawansowania technologicznego i związanego z nim ryzyka, że wymaga ścisłej regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym - dodał Buchanan.



Według Buchanana, nie powinniśmy powierzać przyszłości całej ludzkości "garstce radioastronomów".



Ponieważ Układ Słoneczny jest dość młody w skali kosmicznej, Buchanan uważa, że inne cywilizacje w kosmosie mogą być miliony lat przed nami w ewolucji kulturowej i technologicznej. Kiedy jedna radykalnie zaawansowana cywilizacja napotyka inną, stosunkowo prymitywną, historia nie wróży dobrze tej drugiej. Biorąc pod uwagę ryzyko pierwszego kontaktu z "superpotężną" rasą obcych, Buchanan uważa, że "mądrzej jest po prostu poczekać", jeśli chodzi o dotarcie do życia pozaziemskiego.



Zanim podejmiemy jakiekolwiek dalsze działania na scenie międzygwiezdnej, jako globalna społeczność powinniśmy opracować konkretne podejścia do różnych scenariuszy i rozważyć "opracowanie rozsądnych regulacji".



Za życia również Stephen Hawking przestrzegał przed przedwczesnym kontaktem z kosmitami.



- Pewnego dnia możemy odebrać sygnał z takiej planety, ale powinniśmy być ostrożni w odpowiadaniu. Spotkanie z zaawansowaną cywilizacją mogłoby być jak spotkanie rdzennych Amerykanów z Kolumbem - powiedział w 2017 r. Stephen Hawking, przestrzegając przed kolonizacją i masowym mordem mieszkańców Ziemi.