Kanibalizm był opłacalny dla naszych przodów

Naukowcy odkryli, że przodkowie Homo sapiens byli kanibalami z wyjątkowo prozaicznego powodu. Po prostu nie chciało im się polować na zwierzęta.

Homo antecessor to gatunek hominida, który żył w Europie Zachodniej w paleolicie, ok. 1,2 mln do 800 tys. lat temu. Można polemizować czy Homo antecessor spotyka się z ludzką rodziną. Prawdopodobnie żył gdzieś między Homo erectus a Homo heidelbergenisis, co oznacza, że jest to najlepszy kandydat na wspólnego przodka neandertalczyków i Homo sapiens.



Nie jest tajemnicą, że wielu przodków Homo sapiens praktykowało antropofagię (kanibalizm), ale właśnie odkryte zmasakrowane kości H.antecessor sprzed 800 000 lat znalezione w Hiszpanii rzucają nowe światło na historię hominidów.



Hiszpańskie National Research Center on Human Evolution (CENIEH) przeanalizowało, dlaczego przedstawiciele H.antecessor byli kanibalami. Istnieje kilka powodów takich zwyczajów żywieniowych - od praktyk rytualnych po prostą chęć przetrwania.



Opierając się na Teorii Optymalnego Żerowania jako punkt wyjścia (mówi, że zwierzęta spośród kilku opcji żerowania wybierają tę, która wymaga poniesienia najniższych kosztów energii), naukowcy obliczyli, że kanibalizm był najbardziej "opłacalną" strategią przetrwania dla H.antecessor. Takie działania prawdopodobnie były znacznie częstsze niż nam się wydaje.

- Nasze analizy pokazują, że poprzednik Homo, jak każdy drapieżnik, wybrał swoją ofiarę zgodnie z zasadą optymalizacji bilansu kosztów i korzyści, a także pokazują, że biorąc pod uwagę tylko tę równowagę, ludzie byli wysoko ocenianymi typami zdobyczy - powiedział Jesús Rodríguez, główny autor badań.



H.antecessor łatwiej było spotkać drugiego hominida niż inne zwierzę. To właśnie dlatego praktykowanie kanibalizmu było opłacalne.