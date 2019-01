Już wiadomo ile energii globalnego ocieplenia pochłonęły oceany

Naukowcy od dawna starają się oszacować, ile energii pochodzącej z globalnego ocieplenie są w stanie pochłonąć ziemskie oceany. Liczby są spektakularne.

Zdjęcie Globalne ocieplenie dotyka nas wszystkich /123RF/PICSEL

Uczeni oszacowali, że od 1871 r. aż do teraz oceany pochłonęły aż 416 x 1021 dżuli energii globalnego ocieplenia. To aż 1000 razy więcej energii niż ludzkość zużywa każdego roku. Średnie ogrzewanie oceanów w tym 150-letnim okresie było równoważne ok. 1,5 bombom atomowym zrzuconym na Hiroszimę na sekundę. Liczby te systematycznie rosną, teraz wynoszą równowartość 3-6 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę na sekundę.



Klimatolodzy ostrzegają, że ludzkość produkuje za dużo energii, która docelowo trafia do oceanów. Porównuje się to do "malowania" różnych fragmentów powierzchni oceanów za pomocą barwników o różnych kolorach. Jeżeli wiemy, jaka była anomalia temperaturowa powierzchni morza w 1870 r. na Północnym Atlantyku, możemy dowiedzieć się, jak bardzo przyczyniła się ona do ocieplenia Oceanu Indyjskiego w 2018 r.



Naukowcy wykorzystali modele cyrkulacji oceanicznej z obserwowanymi temperaturami powierzchni, aby odtworzyć pełny profil klimatyczny obowiązujący w ciągu ostatnich 150 lat. Te wyniki mogą pomóc klimatologom opracować nowe metody walki z globalnym ociepleniem.