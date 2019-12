Jesteśmy coraz bliżej stworzenia sztucznego mięśnia

Stworzono hydrożel o niezwykłych właściwościach. Naukowcy z Australii opracowali nowy galaretowaty materiał, który wykazuje trwałość skóry, więzadeł, a nawet kości.

Zdjęcie Niezwykły hydrożel /materiały prasowe

Posiadanie sprężystego materiału o niezwykłych właściwościach może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju miękkiej robotyki i urządzeń biomedycznych.



- Dzięki specjalnym procesom, które opracowaliśmy, hydrożel może naprawiać się sam po tym, jak zostanie zniszczony. Hydrożele są zwykle słabe, ale nasz materiał jest tak trwały, że z łatwością może utrzymać ciężkie przedmioty i zmieniać kształt jak ludzkie mięśnie - powiedział Luke Connal z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.



Podczas gdy niektóre hydrożele są odporne na naprężenia mechaniczne, inne mają właściwości regeneracyjne, a niektóre zdolność zapamiętywania kształtów lub zmiany kolorów. Nikomu nie udało się zmieszczenie wszystkich tych cech w jednym materiale. Aż do teraz.



Poddając swój materiał wielu różnorodnym testom, autorzy twierdzą, że stworzyli pierwszy dynamiczny hydrożel, który jest wytrzymały, odporny na zmęczenie i samoleczący się, a także zdolny do zmiany kształtów oraz "zapamiętywania" ich.



W przeciwieństwie do wielu innych hydrożeli, którym zmiana kształtu może zająć czasami 10 minut lub dłużej, ich materiał potrzebuje na to tylko 10 sekund. Mówi się, że kluczem są dynamiczne wiązania żelowe i dynamiczne wiązania iminowe (węgiel-azot), które oddziałują ze sobą, zapewniając "niespotykane właściwości".



Autorzy przekonują, że materiał można przygotować przy użyciu prostej chemii, a jeżeli do mieszanki dodamy inne polimery, może udać się osiągnąć jeszcze więcej funkcji. Możliwe jest nawet wykorzystanie hydrożelu jako sztucznego mięśnia.