Japonia zbuduje najpotężniejszy wykrywacz neutrin na świecie

​W Japonii powstanie Hyper-Kamiokande - największy na świecie wykrywacz neutrin. Rząd dał zielone światło na jego budowę.

Zdjęcie Nowy detektor będzie potężniejszy od istniejącego Super-Kamiokande /materiały prasowe

Budowa Hyper-Kamiokande będzie kosztować ok. 600 mln dol. Detektor pomieści 260 000 ton ultraczystej wody - ponad pięć razy więcej niż w Super-Kamiokande, czyli bliźniaczym urządzeniu.

Nowy detektor zostanie zbudowany w gigantycznej jaskini, która zostanie wykopana obok kopalni Kamioka w Hida City. Fizycy są zdania, że tak potężną konstrukcja zrodzi wiele przełomowych odkryć dotyczących najbardziej nieuchwytnych cząsteczek we wszechświecie.



Ogromny rozmiar Hyper-Kamiokande pozwoli mu na detekcję niespotykanej liczby neutrin wytwarzanych z różnych źródeł, w tym promieni kosmicznych, Słońca czy supernowych. Oprócz wychwytywania neutrin Hyper-Kamiokande będzie monitorować wodę pod kątem ewentualnego spontanicznego rozpadu protonów w jądrach atomowych. Jeżeli zostałoby to zaobserwowane, byłoby rewolucyjnym odkryciem.



Budowa detektora ma pochłonąć ok. 600 mln dol. Dodatkowe 100 mln dol. będzie potrzebne do ulepszenia akceleratora J-PARC, który znajduje się ok. 300 km dalej w Tokai, gdzie wytwarza się wiązki neutrin.



Japonia pokryje ok. 75 proc. całkowitej kwoty projektu, a reszta pochodzić ma od partnerów międzynarodowych. W budowę Hyper-Kamiokande zaangażowało się kilka innych krajów - w tym Kanada i Wielka Brytania.



Hyper-Kamiokande będzie zbudowany ze zbiornika w kształcie bębna o głębokości 71 m i szerokości 68 m. Podobnie jak w Super-Kamiokande, zbiornik zawierający wodę w Hyper-Kamiokande jest wypełniony detektorami światła, których zadaniem będzie wychwytywanie słabych błysków, powstających, gdy neutrino zderzy się z atomem wody.



Hyper-Kamiokande będzie jednym z trzech głównych eksperymentów dotyczących neutrin, które rozpoczną się w latach 20. obecnego wieku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy placówka miałaby zostać uruchomiona, ale na pewno nie wydarzy się to wcześniej niż w 2022 r.