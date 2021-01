Izraelski akumulator, który można naładować w pięć minut

Izraelski startup stworzył zupełnie nowe akumulatory do samochodów elektrycznych. Energia przechowywana w bateriach jest w stanie uzupełnić się w ciągu zaledwie 5 minut.

Zdjęcie Nowa bateria od StoreDot naładuje się w pięć minut /123RF/PICSEL

StoreDot to izraelska marka, która zajmuje się tworzeniem technologii powiązanych z samochodami elektrycznymi. Firma zaprojektowała specjalną baterię, która jest w stanie naładować się w przeciągu pięciu minut. Tego typu technologia może na dobre zmienić samochody elektryczne.

Całość powstała przy współpracy z chińską firmą EVE Energy - StoreDot stworzyło tysiąc akumulatorów wykorzystując do tego istniejące linie produkcyjne akumulatorów litowo-jonowych. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, jaką specyfikacją mogą pochwalić się opisywane baterie. Szybkie ładowanie to jedno, ale nie wiadomo, ile same baterie będą w stanie wytrzymać w kontekście żywotności.

Izraelska firma chwali się, iż będzie chciała wprowadzić swoje rozwiązanie do samochodów elektrycznych na szerszą skalę już w okolicy 2024 i 2025 roku. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko trzymać kciuki.