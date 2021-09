Istotne odkrycie dotyczące historii ludzkości

Nowe badania prowadzone przez Curtisa Mareana, paleoantropologa z Arizona State University i jego doktorantkę, Emily Hallett, szczegółowo opisują ponad 60 narzędzi wykonanych z kości i jedno narzędzie wykonane z zęba walenia. Znaleziska te, odkryte po raz pierwszy w 2011 roku w jaskini Contrebandiers w Maroku, są dowodami na najwcześniejsze ubrania w zapisie archeologicznym i świadczą o panafrykańskim pojawieniu się złożonej kultury.

Wynalezienie odzieży i rozwój narzędzi potrzebnych do jej tworzenia to kamienie milowe w historii ludzkości. Świadczą o postępie w ewolucji kulturowej i poznawczej, ale były niezbędne także do migracji z plejstoceńskiej Afryki do nowych środowisk. Jednak futra i inne materiały organiczne używane do produkcji odzieży nie zachowały się w zapisie archeologicznym, więc pochodzenie odzieży jest wciąż słabo poznane.



Najnowsze badania odnoszą się do kości zebranych w jaskini Contrebandiers w Maroku i dostarczają mocnych dowodów na wytwarzanie odzieży już 120 000 lat temu.



Reklama

Zdjęcie Narzędzia z jaskini Contrebandiers / materiały prasowe

Wśród około 12 000 fragmentów kości, Hallett znalazła ponad 60 kości zwierzęcych, które były wykorzystywane przez ludzi jako narzędzia. Hallett zidentyfikowała wzór nacięć na kościach drapieżników sugerujący, że zamiast przetwarzać je na mięso, mieszkańcy jaskini Contrabandiers obdzierali je ze skóry dla futra. Porównała ona narzędzia z innymi w zapisie archeologicznym i stwierdziła, że mają one takie same kształty, jak te używane do obróbki skóry opisane przez innych badaczy.



- Połączenie kości drapieżników ze śladami skórowania i narzędzi kostnych używanych prawdopodobnie do obróbki futer dostarcza wysoce sugestywnych dowodów zastępczych dla najwcześniejszej odzieży w zapisie archeologicznym, ale narzędzia te są prawdopodobnie częścią większej tradycji z wcześniejszymi przykładami, które nie zostały jeszcze odnalezione - powiedziała Emily Hallett.



Wśród fragmentów kości ukryty był czubek zęba z wieloryba lub delfina noszący ślady zgodne z użyciem jako łuszczarka ciśnieniowa - narzędzie używane do kształtowania innych narzędzi kamiennych. Biorąc pod uwagę wiek znaleziska, stanowi to najwcześniejsze udokumentowane użycie zęba ssaka morskiego przez ludzi.