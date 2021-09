Innowacyjny wodoodporny nanomateriał - zawsze będzie suchy

Naukowcy z University of Central Florida zaprojektowali nowatorski nanomateriał, który odpycha wodę i może pozostać suchy nawet po zanurzeniu pod wodą. Zespołem kierował prof. Debashis Chanda, który twierdzi, że do stworzenia nowego nanomateriału zainspirowała go natura i ewolucja niektórych roślin.

- Hydrofobowość jest narzędziem natury do ochrony i samooczyszczania roślin oraz zwierząt przed patogenami, takimi jak grzyby, glony i nadmierny brud. Wykorzystaliśmy nasze wskazówki ze struktury liścia lotosu i zsyntetyzowaliśmy nanostrukturalne materiały oparte na kryształach fullerenów - powiedział prof. Chanda.



Fullereny (C60 i C70) powstają poprzez łączenie atomów węgla w celu utworzenia zamkniętej struktury przypominającej klatkę, które następnie nakładają się na siebie, tworząc wysokie kryształy.



Wystarczy jedna kropla żelu utworzonego z fullerenów na dowolnej powierzchni, aby uzyskać wodoodporną powłokę. Co więcej, żel nie zakłóca działania oryginalnego materiału, który jest poddawany obróbce. Poprzednio opisywane hydrofobowe powierzchnie nie pozostawały suche, gdy były zanurzone pod wodą na dłużej niż kilka minut na określonej głębokości, dlatego nowy materiał jest tak niezwykły.



- Nawet gdy są zanurzone w wodzie na głębokości 60 cm przez kilka godzin, folie pozostają suche. Odkryliśmy nawet, że mogą one przechwytywać i magazynować gazy pod wodą w postaci plastronów - formy uwięzionych bąbelków wykorzystywanych przez muchę alkali z kalifornijskiego jeziora Mono - dodał prof. Chanda.



Nowy materiał ma mnóstwo potencjalnych zastosowań. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Advanced Materials.

