Szacuje się, że oceany zajmują ok. 75 proc. powierzchni naszej planety, jednak duża ich część jest nadal dla nas niedostępna. Czym jest to spowodowane?

Systemy nawigacji satelitarnej (GPS) umożliwiają dokładną lokalizację na Ziemi, a nawet w stratosferze. Nie pozwalają na dokładne poruszanie się w morzach i oceanach. Dzięki naukowcom z MIT wkrótce może się to zmienić.



Uczeni stworzyli podwodny system nawigacji, który do poruszania się wykorzystuje dźwięk zamiast baterii - to tzw. Underwater Backscatter Localization (UBL). Dzięki zastosowaniu dwukierunkowego wzorca, UBL może poruszać się pod wodą bez akumulatorów, co niewątpliwie usprawni eksplorację oceanów.



Naukowcy MIT przyjrzeli się materiałom piezoelektrycznym, które generują ładunek elektryczny pod wpływem naprężeń mechanicznych, w tym również fal dźwiękowych. W UBL uczeni wykorzystali czujniki piezoelektryczne do selektywnego odbijania wstecznych fal dźwiękowych od otoczenia.



Fale dźwiękowe były rozpoznawane przez odbiornik jako wzór binarny: 1 oznacza odbite fale dźwiękowe, a 0 fale, które nie zostały odbite. Kod ten jest używany przez system UBL do przenoszenia informacji, które mogą być wykorzystane do ustalenia lokalizacji. Działa to podobnie do sonaru.



System nie jest jeszcze dopracowany, ale naukowcy MIT mają pomysł jak go usprawnić. W przyszłości może zostać on zaimplementowany w autonomicznych robotach pływających badających dno oceaniczne.