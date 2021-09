Innowacyjny system chłodzenia, który nie wymaga użycia prądu

Na dużych obszarach Bliskiego Wschodu brakuje zarówno wody pitnej, jak i elektryczności. Często wymaga innowacyjnych rozwiązań i nietypowego podejścia, np. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły używać dronów do wywoływania opadów deszczu w regionie. Kolejny nietypowy pomysł powstał na KAUST.

Innowacyjny system chłodzenia wykorzystuje kombinację soli i światła słonecznego do chłodzenia pomieszczeń. Co ciekawe, nie potrzeba do tego używać prądu. Urządzenie wykorzystuje zjawisko przemiany fazowej, polegające na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugiej. W tym przypadku przemiana fazowa zachodzi podczas rozpuszczania się kryształów soli azotanu amonu w wodzie.



Wybrano azotan amonu ze względu na jego wysoką rozpuszczalność w wodzie i moc chłodzenia, która jest czterokrotnie większa niż w przypadku chlorku amonu (innej testowanej soli). Azotan amonu jest tani i już powszechnie stosowany w nawozach, co oznacza, że jest to również opcja opłacalna z komercyjnego punktu widzenia.



Naukowcy odkryli, że sól może być użyta do schłodzenia przestrzeni wokół metalowego kubka wypełnionego azotanem amonu z temperatury pokojowej (25ºC) do 3,6ºC w ciągu około 20 minut. Temperatura utrzymywała się poniżej 15ºC przez ponad 15 godzin. System ten może być stosowany do chłodzenia pomieszczeń, ale i żywności.



Uczeni z całego świata poszukują alternatyw dla tradycyjnych systemów chłodzenia w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

