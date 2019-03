Innowacyjny sposób przekształcania atmosferycznego dwutlenku węgla

Naukowcy z Królewskiego Instytutu Technologii w Melbourne opracowali tani i skuteczny sposób przekształcania atmosferycznego dwutlenku węgla w stały węgiel. Technologia ta może być kluczem do zmniejszenia poziomu tego niebezpiecznego gazu cieplarnianego w naszej atmosferze.

Zdjęcie Nowy sposób przemiany węgla atmosferycznego w węgiel stały /123RF/PICSEL

Większość stosowanych metod usuwania CO 2 skupia się na sprężaniu gazu w cieczy, a następnie wstrzykiwaniu go pod ziemię. Takie działania wiążą się z poważnymi ograniczeniami, a ponadto istnieje możliwość, że gaz w końcu wycieknie na powierzchnię.



Nowe podejście opisane w "Nature Communications" jest bardziej zrównoważone i może zapobiegać niepożądanym wyciekom. Zaprojektowano je w taki sposób, by można było stosować je na dużą skalę.



- Chociaż nie możemy dosłownie cofnąć czasu, przekształcenie dwutlenku węgla z powrotem w węgiel i zakopanie go w ziemi jest trochę jak cofanie zegara. Do tej pory dwutlenek węgla przekształcano w ciało stałe w bardzo wysokiej temperaturze, co czyni ten proces nieopłacalnym przemysłowo. Wykorzystując ciekłe metale jako katalizator, pokazaliśmy, że jest możliwe przekształcenie gazu z powrotem w węgiel w temperaturze pokojowej, w procesie, który jest wydajny i skalowalny - powiedział dr Torben Daeneke, współautor badań.



Uczeni użyli ciekłego stopu wykonanego z galu, indu, cyny i ceru. Ciekły metal przechowywano w szklanej rurce z przewodzącym drutem, do której dodano trochę wody. Czysty dwutlenek węgla przedostał się do szklanej rurki, gdy w drucie pojawił się prąd elektryczny. Naukowcy byli świadkami powstawania płatków węglowych na powierzchni stopu.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jedynymi produktami tego procesu są płatki węglowe i czysty tlen. Węgiel może gromadzić ładunek elektryczny, stając się superkondensatorem, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w pojazdach przyszłości.