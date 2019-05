Innowacyjny plastik, który można przetwarzać wiele razy

Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory stworzyli tak nowoczesny plastik, który można wielokrotnie poddawać recyklingowi bez utraty jakości.

Zdjęcie Czy uda nam się kiedyś powstrzymać plagę plastiku? /123RF/PICSEL

Tworzywa sztuczne to dzisiaj poważny problem, bo zanieczyszczają lasy, oceany i praktycznie wszystkie otaczające nas strefy. Wkrótce może się to zmienić.



- Większość tworzyw sztucznych nigdy nie zostaje poddana recyklingowi. Odkryliśmy jednak nowy sposób przetwarzania tworzyw sztucznych, który bierze pod uwagę recykling od strony molekularnej - powiedział Peter Christensen, jeden z autorów odkrycia z Lawrence Berkeley National Laboratory.



Wiele tworzyw sztucznych jest zbudowana ze związków chemicznych, jak wypełniacze, barwniki czy plastyfikatory, które pozostają w środowisku nawet po przeprowadzeniu procesu recyklingu. Można je ze sobą mieszać, szlifować i topić, co skutkuje powstawaniem nowych materiałów. Taka mieszanka daje jednak nieprzewidywalne rezultaty, bo nie każdy przetworzony plastik można np. przeznaczyć do przechowywania żywności.



Naukowcy stworzyli materiał zwany poli(diketoenaminą), czyli w skrócie PDK. Monomery, czyli cząsteczki zdolne do wiązania się z innymi identycznymi cząsteczkami, mogą zostać uwolnione z końcowego produktu recyklingu. Po rozbiciu monomery te można ponownie przekształcić w plastik o dowolnym kolorze, formie i kształcie.



Innowacyjny plastik może zrewolucjonizować przemysł tworzyw sztucznych. Każdego roku 5-13 mln ton plastików trafiają do oceanów. ONZ podaje, że każdego roku produkuje się ponad 300 mln ton odpadów plastikowych.