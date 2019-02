Chińczycy zbudowali pierwszą na świecie zrobotyzowaną, częściowo zanurzalny okręt do wystrzeliwania rakiet. Dzięki tej technologii naukowcy będą w stanie lepiej zrozumieć atmosferę nad oceanami.

Zdjęcie Takie statki mają pojawić się na morzach i oceanach na całym świecie /Fot. Siping Zheng /materiały prasowe

Do tej pory niezwykle było badać ziemską atmosferę znajdującą się nad oceanami, ponieważ naukowcy musieli robić to przy pomocy samolotów lub statków, a każda taka ekspedycja jest kosztowna. A mówimy o naprawdę dużych przestrzeniach, bo nad oceanami znajduje się aż 3/4 ziemskiej atmosfery. Dzięki autonomicznym statkom odpornym na niekorzystne warunki pogodowe, będzie to łatwiejsze.



Chociaż testy urządzenia przeprowadzono w 2016 i 2017 r., dopiero opublikowano wyniki pierwszych testów okrętu z zaimplementowanym systemem. Oficjalnie zostało ono sklasyfikowane jako "bezzałogowy pojazd półzanurzalny".



Statek zbiera dane naukowe za pomocą rakiet wystrzeliwanych do atmosfery. Wykonują one krótkotrwałe loty przez różne warstwy atmosfery wznosząc się na wysokość maksymalnie 8 km nad oceanem. Są całkowicie nieszkodliwe i nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla samolotów, ani dla przyrody.



- Bezzałogowy pojazd półzanurzalny jest idealną platformą do meteorologicznego monitorowania środowiska morskiego, a informacje o profilu atmosferycznym są dostarczane przez sondy rakietowe. Mogą one poprawić dokładność numerycznych prognoz pogody na morzu i w strefach przybrzeżnych - powiedział Jun Lin z Instytutu FIzyki Atmosfery Chińskiej Akademii Nauk.



Przeprowadzone testy odbyły się bez jakichkolwiek komplikacji. Naukowcy mają nadzieję rozmieścić sieć takich łodzi na całym świecie, szczególnie w celu badania tajfunów na zachodnim Pacyfiku.