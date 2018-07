Innowacyjne ogniwa słoneczne z domieszką bakterii

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej opracowali niezwykłe rozwiązanie problemu zachmurzonego nieba dla ogniw słonecznych. Zbudowali baterie słoneczne zasilane bakteriami, które są tak samo sprawne zarówno w słabym, jak i intensywnym świetle.

Zdjęcie Ogniwa słoneczne są bezużuteczne, gdy niebo jest pochmurne /123RF/PICSEL

Angażując żywe organizmy do ogniw słonecznych, uczeni starają się skopiować fotosyntezę, naturalny mechanizm produkcji energii z promieni słonecznych. Poprzednie próby koncentrowały się na wydobyciu światłoczułego barwnika z genetycznie zmodyfikowanych bakterii, ale proces był zbyt kosztowny, a sama ekstrakcja barwnika może go uszkodzić. Kanadyjski zespół zastosował inne podejście.



Naukowcy użyli genetycznie zmodyfikowanych bakterii E.coli do produkcji likopenu - cząsteczki, która nadaje pomidorom ich czerwony kolor. Likopen jest doskonałym barwnikiem naturalnym i świetnie zbiera światło słoneczne. Następnie nałożono mieszaninę bakterii na szklaną powierzchnię, tworząc tym samym biogeniczne ogniwo słoneczne. Testy wykazały gęstość prądu równą 0,686 mA/cm2 - to prawie dwa razy więcej niż poprzedni rekord dla tego typu komórek.



- Zarejestrowaliśmy najwyższą gęstość prądu dla biogenicznego ogniwa słonecznego. Te hybrydowe materiały, które tworzymy, mogą powstawać w sposób ekonomiczny i zrównoważony, a przy dostatecznej optymalizacji działać z porównywalną wydajnością, co konwencjonalne ogniwa słoneczne - powiedział prof. Vikramaditya Yadav.



Zespół Yadava uważa, że takie podejście jest nie tylko bardziej wydajne, ale i tańsze. Mimo iż technologia jest obiecująca, wciąż ma kilka przeszkód wymagających pokonania. Na jej komercjalizacji zyskałyby głównie obszary Kanady i Europy Północnej, na których często występuje pochmurne niebo.