Innowacyjna technologia zamiany powietrza w energię

​W Wielkiej Brytanii rozpoczęto budowę innowacyjnego systemu zamieniającego powietrze w energię elektryczną. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, CRYOBattery będzie jednym z największych systemów magazynowania energii w Europie.

Zdjęcie Kompleks CRYOBattery powstaje niedaleko Manchesteru /materiały prasowe

CRYOBattery o mocy 250 MWh zamienia otaczające powietrze w ciecz za pomocą technologii chłodzenia kriogenicznego, która umożliwia przechowywanie energii przez dłuższy czas niż w przypadku tradycyjnych ogniw.

System CRYOBattery jest w trakcie budowy tuż za miastem Manchester. Do magazynowania energii wykorzystano proces zwany skraplaniem powietrza. Polega on na tym, że powietrze z otoczenia jest zasysane do instalacji, sprężane, a następnie schładzane do temperatury -196oC.



Energia magazynowana za pomocą technologii kriogenicznej opracowanej przez firmę Highview Power może być przechowywana przez długi czas w izolowanych niskociśnieniowych zbiornikach. W celu pozyskania energii ze zbiorników, ciekłe powietrze jest podgrzewane w taki sposób, że szybko się rozpręża. Nagły wzrost objętości napędza turbinę wytwarzającą energię elektryczną.



Ponieważ proces ten zapewnia długoterminowe magazynowanie energii, może być on kluczowy w przyszłości energii odnawialnej.



- Nasz zakład dostarczy do National Grid bardzo potrzebną i czystą energię. CRYOBattery pomoże Wielkiej Brytanii zintegrować energię odnawialną i ustabilizować regionalną sieć elektryczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości podczas przerw w dostawie prądu i innych zakłóceń - powiedział Javier Cavada, dyrektor generalny i prezes Highview Power.



Firma HighView Power zbudowała już dwie elektrownie demonstracyjne w Wielkiej Brytanii, chociaż nowy projekt w Carrington Village, zaledwie 13 km od Manchesteru, będzie największym jak dotąd. Firma dostała 10 mln funtów rządowego dofinansowania. Budowa jest już w trakcie, a realizacja projektu ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2021 r.