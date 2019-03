Najnowsze odkrycia sugerują, że Wyżyna Tybetańska jest młodsza niż nam się wydawało.

Zdjęcie Wyżyna Tybetańska jest młodsza niż do tej pory uważano /123RF/PICSEL

Dwa niezależne zespoły badawcze doszły do wniosku, że Wyżyna Tybetańska osiągnęła swój obecny rozmiar znacznie później niż sądziliśmy. Zespół uczonych z Chińskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Su Tao odkrył liczące 25,5 mln lat skamieniałości palm w Basenie Lumpola. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj palmy nie rosną w Tybecie.



Wykorzystując metody modelowania komputerowego, zespół Su odkrył, że palmy muszą rosnąć na dnie doliny nie więcej niż 2 km nad poziomem morza. To rzuca nowe światło na oszacowanie wieku Tybetu.



Dotychczasowe próby oszacowania wieku Wyżyny Tybetańskiej dawały różne wyniki, w zależności od zastosowanej techniki. Su zgadza się z niektórymi wcześniejszymi badaniami opartymi na skamieniałościach z tego regionu, że wyżyna liczy około 8 mln lat. Z drugiej strony, badania izotopowe wskazywały na dużo starsze daty. Jedno z badań sugeruje, że część płaskowyżu zbliżyła się do współczesnych wysokości aż 100 mln lat temu. Najszerzej akceptowana teoria szacowała wiek Wyżyny Tybetańskiej na 40 mln lat.



Dzisiaj Wyżyna Tybetańska wznosi się na wysokość ponad 4000 m n.p.m. To prawie dwa razy więcej niż najwyższy szczyt Australii i 90 proc. wysokości najwyższego szczytu Stanów Zjednoczonych.