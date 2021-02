IBM rozwija komputery kwantowe. Aplikacje będą 100 razy szybsze niż teraz

​IBM planuje rozwój aplikacji wykorzystujących obliczenia kwantowe, które będą działać 100 razy szybciej od obecnych.

Zainteresowanie komputerami kwantowymi jest z roku na rok coraz większe. Firma IBM jest jedną z najbardziej aktywnych w tej dziedzinie. Właśnie opublikowała mapę rozwoju obliczeń kwantowych, która ma powołać do życia wiele przełomowych technologii.

IBM ma plan zrealizowania harmonogramu rozwoju sprzętu kwantowego, który w ciągu 5 lat osiągnie moc i niezawodność pozwalającą na zastosowania komercyjne. Wyzwaniem jest więc zapewnienie narzędzi i środowiska, które pozwolą firmom i programistom rozpocząć eksperymenty z pisaniem aplikacji, które pozwolą im wykorzystać tę moc.



- Nikt jeszcze nie wykorzystuje obliczeń kwantowych komercyjnie. To nastąpi mniej więcej w połowie dekady. Ale to nie jest coś, w czym można się obudzić i nagle z dnia na dzień stać się ekspertem. Zwykle więc liderzy w tej dziedzinie przechodzą do nowej technologii i zaczynają z nią eksperymentować, aby rozwinąć posiadaną wiedzę - powiedział Bob Sutor, wiceprezes IBM ds. rozwoju ekosystemu kwantowego.



IBM to jedna z najbardziej aktywnych firm zajmujących się obliczeniami kwantowymi. W 2016 r. firma uruchomiła Q Network, która pozwala firmom rozpocząć eksperymenty z komputerami kwantowymi za pośrednictwem usługi chmurowej. Według Sutora, sieć Q Network liczy obecnie ponad 135 organizacji, w tym korporacje takie jak JP Morgan Chase i Exxon, a także uniwersytety i start-upy.



IBM spodziewa się osiągnąć 100 kubitów (miara mocy obliczeniowej komputera kwantowego) w tym roku, 400 kubitów w przyszłym roku i 1000 kubitów do 2023 roku. Chociaż wciąż istnieją poważne przeszkody naukowe, które należy pokonać, aby uczynić obliczenia kwantowe lepszymi od klasycznych, IBM jest na silnej pozycji, aby je pokonać.



- Mamy teraz naukową i inżynieryjną pewność, że jesteśmy w stanie przebić się przez posiadanie tylko małych systemów, aby dostać się do większych systemów, które będziemy potrzebować, aby obliczenia kwantowe były użyteczne do robienia rzeczy lepszych niż tylko klasyczne systemy mogą zrobić - powiedział Sutor.



Wśród najbardziej obiecujących obszarów, w których komputery kwantowe mogą przynieść potężniejsze obliczenia, są nauki przyrodnicze i chemia, optymalizacja problemów i niektóre rejony sztucznej inteligencji. W tych scenariuszach można sobie wyobrazić, że programista uruchamia aplikację na swoim laptopie, ale na określonym etapie wysyła żądanie przez chmurę do komputera kwantowego w celu wykonania obliczeń, które następnie wracają na jego laptopa.



Aby uczynić kwantową część tego równania bardziej przystępną, IBM stworzył otwarty framework programowania kwantowego o nazwie Qiskit. Pomoże on przyspieszyć obliczenia dla aplikacji 100 razy.



Aby wykorzystać Qiskit, IBM stara się również powiększyć pulę programistów, którzy mogą pisać aplikacje dla komputerów kwantowych. W związku z tym IBM stara się szkolić i poszerzać bazę osób, które posiadają praktyczną wiedzę na temat kodowania dla komputerów kwantowych.