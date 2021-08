Hyperloop w wersji Richarda Bransona - co go wyróżnia?

Hyperloop to system masowego transportu, który ma wykorzystywać kapsuły zamknięte w szczelnych rurach, pozwalające na przemieszczanie się na duże odległości. Wizja Hyperloop zakłada połączenie ze sobą dużych miast i ma być alternatywą dla transportu kolejowego i lotniczego, która przy tym jest przyjazna dla środowiska.

Mimo iż koncepcja Hyperloop sięga 1848 r., kiedy to próbowano połączyć miasta Exeter i Plymouth w Wielkiej Brytanii, to została porzucona, ponieważ inżynierowie nie umieli utrzymać ciśnienia w rurach. Dopiero w 2012 r. Elon Musk wskrzesił tę wizję, zapewniając, że w przyszłości właśnie tak będą podróżować ludzie. Musk zasugerował budowę systemu Hyperloop między San Francisco a Los Angeles, ale prawie dekadę później, nie udało się go zrealizować.



Powstało wiele firm, niezwiązanych z Muskiem, które prezentowały własne warianty Hyperloop, m.in. polska Nevomo czy kanadyjska TransPod. Własny pomysł na transport Hyperloop ma także należąca do Richarda Bransona firma Virgin, która w ostatnim czasie mocno pracowała nad przeprojektowaniem całego systemu. Efekty można zobaczyć na promocyjnym materiale wideo.



Wideo Virgin Hyperloop

W odróżnieniu od systemu magnetycznie lewitujących pociągów (MagLev), kapsuły Virgin nie znajdują się na torach, a raczej "zwisają" z nich. Wagony będą zasilane bateriami, a nie przewodami. Dzięki przeniesieniu miejsca lewitacji, zasilania i napędu do kapsuł, uda się zbudować system, który będzie 10 razy wydajniejszy energetycznie niż obecne pociągi MagLev.



Zamiast na stałe łączyć kapsuły, Virgin Hyperloop planuje poruszać się nimi w karawanach, dzięki czemu kapsuły mogą być kierowane do różnych miejsc docelowych. Virgin Hyperloop jest przekonany, że kapsuły będą poruszać się z prędkością 1070 km/h. Rozpoczęcie prac komercyjnych nad projektem jest planowane na rok 2027.