Hyperloop - czy Polacy chcieliby jeździć pociągiem bez okien?

Dla prawie połowy Polaków brak prawdziwych okien w "wagonie" byłby sporą niedogodnością. Konstrukcja kapsuły kolei próżniowej nie pozwoli podziwiać widoków w trakcie podróży, ale rozwiązaniem tego problemu mogą być wirtualne okna wyświetlające nasz "widok" oraz multimedialne panele z dostępem do filmów, muzyki czy gier komputerowych - wynika z badania potencjału wprowadzenia do powszechnego użytku technologii Hyperloop.

Zdjęcie Jeden z projektów kapsuły Hyperloop /AFP Hyperloop bije kolejny rekord prędkości. Transport przyszłości coraz bliżej

Grupa badaczy pod kierownictwem dr Agaty Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego zrealizowała badanie ankietowe, w którym wzięło udział 1500 osób. Ankietowanym zadano pytania dotyczące preferowanych sposobów podróżowania na różnych dystansach. W ramach drugiego etapu badania zorganizowano wywiady grupowe w Warszawie i Łodzi, w których uczestniczyło w sumie 21 badanych. Wyniki opracowane w formie raportu są źródłem wiedzy potrzebnej do określenia potencjału wprowadzenia ultraszybkiej kolei próżniowej.



- Skutki wprowadzenia technologii Hyperloop jako nowego środka transportu dla uczestników badania oznaczałyby przede wszystkim zmianę samego postrzegania odległości między miastami - powiedziała dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego, koordynatorka badania.

Socjolożka powołuje się na jednego z uczestników badania, który zauważył, że w kontekście czasu przejazdów Polska skurczyłaby się do rozmiarów Warszawy.



- Mogłoby to skłaniać ludzi do osiedlania się poza granicami dużych miast, a w kwestii podróżowania "dla przyjemności" bądź służbowo - znacząco ułatwić logistykę dalszego wyjazdu i zmniejszyć jego koszty - dodała Stasik.



Jak pokazują wyniki badania ankietowego, dla potencjalnych pasażerów Hyperloopa największymi zaletami nowego środka transportu byłyby kapsuły odjeżdżające co 5 minut (aż 78,8 proc. respondentów uważa, że podniosłoby to ich komfort podróży), a także konieczność zapięcia pasów - ważna dla 62,4 proc. pytanych. Obawy respondentów budzi przede wszystkim brak okien w kapsułach pasażerskich (43,2 proc. postrzega to jako aspekt obniżający komfort korzystania z Hyperloopa) oraz sterowanie kapsułami przez komputer (21,9 proc. odpowiedzi).



Dla niemal 40 proc. badanych problem braku okien mógłby być rozwiązany poprzez zamontowanie w kapsułach okien wirtualnych, które wyświetlałyby pasażerom "widoki" w wysokiej rozdzielczości. Niemal połowa (47 proc.) ankietowanych chciałaby mieć do dyspozycji podczas podróży multimedialne panele, na których mogliby oglądać filmy, słuchać muzyki albo grać w gry komputerowe.

Badani, którym opowiedziano o technologii Hyperloop, są pozytywnie nastawieni do idei kolei próżniowej (88 proc.). Najwięksi jej zwolennicy to mieszkańcy miast w wieku 18-30 lat. W podziale na grupy zawodowe najbardziej "za" była wyższa kadra zarządzająca i właściciele firm, dla których skrócenie czasu dojazdu na długich, międzymiastowych trasach mogłoby być niezwykle pomocne z przyczyn zawodowych.



Hyperloop to koncepcja nowoczesnego środka transportu przypominającego pociąg. Zgodnie z projektem Elona Muska, twórcy koncepcji ultraszybkiej kolei próżniowej, kapsuły zabierające pasażerów miałyby się poruszać w specjalnych tubach bez tradycyjnych torów i ze znacznie obniżonym ciśnieniem. "Wagony" unosiłyby się dzięki lewitacji magnetycznej, a zmniejszone w ten sposób tarcie i opór powietrza powodowałyby, że Hyperloop mógłby osiągać prędkość nawet 1000 km na godzinę.