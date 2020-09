Huragan Laura przeszedł nad kontynentalną częścią Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych danych zginęło 14 osób. Była to jedna z najpotężniejszych burz tropikalnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły tę część świata. Nowe badania pokazują, że w kolejnych latach tego typu zdarzeń będzie coraz więcej.

Zdjęcie Huragany będą coraz niebezpieczniejsze i będzie ich coraz więcej /123RF/PICSEL

Wzmożona aktywność burz tropikalnych i wzrost ich siły, to pokłosie zmian klimatycznych, których doświadczamy każdego dnia.



- Huragan Laura spowodował rozległe zniszczenia i gwałtowne powodzie w Luizjanie, a tuż za nim podążył huragan Marco. Oba huragany przeszły nad Karaibami i dotkliwie uderzyły w Haiti i Dominikanę. Wyniki naszego badania wskazują, że wraz z globalnym ociepleniem prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych huraganów w rejonie Karaibów będzie coraz większe - powiedziała Emily Vosper, główna autorka badań z Uniwersytetu w Bristolu.



Wiadomo, że zmiany klimatyczne już przyczyniły się do wzrostu aktywności huraganów na Atlantyku w ostatnich dziesięcioleciach. Nowe badanie wykazało, że intensywne huragany na Karaibach mogą być nawet pięć razy bardziej prawdopodobne, jeśli świat nie osiągnie niektórych celów z porozumienia paryskiego.



Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii przeprowadzili tysiące symulacji huraganów w trzech scenariuszach klimatycznych: obecnych warunkach, 1,5oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i ocieplenia 2oC powyżej wspomnianego poziomu. Ich analiza dotyczyła zwłaszcza regionu Karaibów, biorąc pod uwagę obecny krajobraz, aby ocenić skalę i dotkliwość huraganów. Temperatury użyte w symulacjach są oparte na celach porozumienia paryskiego, w którym zobowiązano się do utrzymania globalnego wzrostu średniej temperatury znacznie poniżej 2oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Śmiertelne huragany nie będą jedynym zmartwieniem, jeśli świat stanie się o 2oC cieplejszy niż przed epoką przemysłową. W 2018 r. raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ONZ stwierdził, że cel utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2oC nie jest wystarczająco rygorystyczny i może nadal prowadzić do katastrofalnych, nieodwracalnych szkód w naszych ekosystemach. Wraz ze zwiększonym ryzykiem suszy i śmiercionośnych fal upałów, świat o temperaturze plus 2oC doświadczyłby również ogromnej utraty różnorodności biologicznej, w tym 18 proc. owadów, 16 proc. roślin i 8 proc. kręgowców.