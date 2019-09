Hołownia, Czubówna i Krosny zachwycili w Krakowie. Za nami Talk’N’Roll

Ponad 300 uczestników wysłuchało w czwartek (26 września) 11 inspirujących wystąpień prelegentów, wśród których znaleźli się m.in. Szymon Hołownia, Krystyna Czubówna czy Ireneusz Krosny. To wszystko w ramach konferencji Talk’N’Roll, która odbyła się w Krakowie już po raz piąty.

Zdjęcie Talk n roll 2019 /Węc pr /materiały prasowe

Poszerzanie horyzontów, rozmowy o ideach wartych rozgłosu oraz wspólne dyskusje, które mogą stać się impulsem do dalszego rozwoju. Taki cel postawili przed sobą organizatorzy konferencji Talk’N’Roll, zapraszając na scenę 11 wyjątkowych prelegentów, reprezentujących bardzo zróżnicowane branże i obszary zainteresowań, a wśród nich między innymi ludzi znanych z mediów - Szymona Hołownię, Krystynę Czubównę i Ireneusza Krosnego.



Crafting the future, NOW



Hasłem tegorocznej edycji Talk’N’Roll było “Crafting the future, NOW" i właśnie wokół tworzenia przyszłości skupiały się wystąpienia gości zaproszonych do udziału w konferencji. Pierwszą sesję otworzył dyrektor zarządzający Sabre Polska, Sebastian Drzewiecki, który opowiedział o tym, jak marka, którą buduje się wokół siebie, może mieć wpływ na naszą przyszłość. Richard Lucas wyszedł na scenę, aby zmienić postrzeganie publiczności w kwestii zjawiska odrzucenia, twierdząc, że należy je zaakceptować, jeśli chce się tworzyć przyszłość, z kolei Chris Badura podjął temat empatii w dobie błyskawicznego rozwoju technologii. Paula Mascarenhas (VP Sabre) podzieliła się spostrzeżeniami i technikami, które mogą pomóc w zarządzaniu karierą i zwiększeniu ogólnej satysfakcji poprzez znalezienie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.



Drugą część konferencji otworzyła wielowątkowa rozmowa z Krystyną Czubówną, która opowiedziała między innymi o tym, jak z jej perspektywy na przestrzeni lat zmieniał się zawód lektora w Polsce. Posiadaczka jednego z najpopularniejszych głosów w kraju przyznała, że - dzięki rozwojowi technologii - dziś każdy może trudnić się tą profesją. Nie sądzi jednak, aby w perspektywie najbliższych lat człowiek na stanowisku lektora został całkowicie zastąpiony przez technologię.



Tuż po niej Piotr Nabielec podjął problem życia w czasach przeciążenia informacyjnego, emocjonalnego, czy przeciążenia w kwestii wyboru, udzielając publiczności cennych wskazówek, jak sobie z nim radzić, a Łukasz Łętocha w swoim wystąpieniu mówił o tym, do czego może doprowadzić kolejna rewolucja przemysłowa, znana jako “Przemysł 4.0".

Zdjęcie Talk n roll 2019 / Węc pr / materiały prasowe



Bawiąc uczy, ucząc bawi



Organizatorzy konferencji zadbali także o wrażenia artystyczne, zapraszając na scenę iluzjonistę, Daniela Jedynaka. Trzecią część konferencji otworzył z kolei Ireneusz Krosny, który najpierw bawił publiczność pantonimą, a następnie - na przykładzie własnej kariery - opowiedział o tym, w jaki sposób stara utrzymać się właściwą równowagę między karierę na scenie a życiem prywatnym. Uczestników swoim wystąpieniem porwał także Szymon Hołownia, podkreślając przede wszystkim rolę czasu w naszym życiu. Publicysta zaznaczył, że nawet dwie minuty mogą diametralnie odmienić sytuację i trzeba być gotowym, aby wykorzystać ten czas. Ponadto Hołownia dzielił się swoimi przemyśleniami na temat otaczającej nas rzeczywistości, przywołując przy tym anegdoty, które mogły wywołać uśmiech na twarzach widzów.



Następnie na scenie pojawił się Adrian Tworuszka, który dokonał przeglądu historii i celów kilku modeli innowacji i odniósł je do tego, w jaki sposób są wykorzystywane obecnie. Na zakończenie Marcin Słowiak, na przykładzie kostki Rubika, opowiedział o podejściu do rozwiązywania problemów.



Każdy z 11 prelegentów z pewnością wniósł coś nowego w postrzeganie rzeczywistości wszystkich, którzy mieli okazję, aby obejrzeć występy, a żywiołowe reakcje i liczne pytania do gości świadczą o dużym zaangażowaniu ze strony publiczności.

Organizatorzy zapewnili transmisję dla wszystkich, którzy osobiście nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, a nagrania z prelekcji dostępne są na stronie internetowej.