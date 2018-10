Hiszpania i Francja pod śniegiem. W Polsce było 18 stopni w nocy w październiku!

Słoneczna zazwyczaj Hiszpania i Francja doświadcza właśnie pierwszego ataku zimy z dużymi opadami śniegu. W tym samym czasie w naszej części Europy znowu zapanowały wiosenne, a nawet letnie temperatury. Wszystko za sprawą specyficznego układu barycznego, który pompuje w naszą część kontynentu ogromne masy ciepłego powietrza znad Afryki.

Zdjęcie W naszej części Europy znowu zapanowały wiosenne, a nawet letnie temperatury /materiały prasowe

Skutkiem tego dzisiaj w nocy temperatura w wielu miejscach Polski osiągnęła aż 18 stopni Celsjusza. W ciągu dnia nie będzie dużo cieplej bo spodziewane jest maksymalnie 22 stopni Celsjusza. W pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że różnica temperatury w Suwałkach i w Zakopanem (gdzie wiał halny) wyniosła 20 stopni na korzyść stolicy Tatr.

Obecnej fali ciepła towarzyszy silny wiatr o prędkości dochodzącej w porywach do 80 km/h. Ma on jednak sukcesywnie słabnąć i wszystko wskazuje na to, że ta przywiana z Afryki ciepła pogoda da nam możliwość cieszenia się śródziemnomorskim klimatem zamiast typową jesienną pluchą. Synoptycy sugerują, że potrwa to przynajmniej przez następnych kilka dni.

To już kolejny raz w tym roku, gdy doświadczamy wtłoczenia do Europy wschodniej gorącego powietrza z Afryki. Bardzo możliwe, że umożliwia to obecny kierunek prądów strumieniowych, wiejących w atmosferze ziemskiej. To one mogą wpływać na powtarzalność okresowego ocieplenia, wywołanego przez masy ciepłego powietrza znad Sahary.